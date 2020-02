Informazioni e scadenze per partecipare ai bandi di concorsi pubblici 2020 riservati alle categorie protette.

Per il 2020 sono già disponibili informazioni sui bandi dei concorsi pubblici destinati alle categorie protette, alcuni dei quali già aperti, quindi con possibilità di candidarsi fin da subito. Vediamo nel dettaglio alcuni dei bandi di concorso per categorie protette e qualche istruzione utile per chi cerca informazioni sui concorsi pubblici in arrivo durante il 2020.

Concorsi pubblici 2020: dove trovarli

Per chi ha l’esigenza di cercare un bando di concorso legato a una posizione aperta con sede in una regione specifica, è consigliabile accedere ai siti ufficiali delle regioni, e navigare nei menu per raggiungere la sezione bandi e concorsi. Chi invece non ha limitazioni geografiche ed è disponibile a spostarsi può controllare regolarmente la Gazzetta Ufficiale su cui vengono pubblicati tutti i bandi legati ai concorsi pubblici su territorio nazionale.





I bandi in corso riservati alle categorie protette

Ecco una panoramica sui bandi di concorso aperti o in arrivo, destinati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette: