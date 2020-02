Sono diversi i concorsi pubblici indetti in Basilicata per l'anno 2020: tutti i bandi attivi, in scadenza e i requisiti necessari per l'iscrizione.

La Basilicata ha approvato il Piano dei fabbisogni del personale regionale per gli anni 2019-2021, la cui finalità è il superamento del precariato e l’incremento dell’organico impiegato. Il Piano presuppone un programma di reclutamento delle nuove risorse il cui obiettivo è l’assunzione di 220 nuovi dipendenti. Per fare ciò saranno attivati procedure di mobilità, scorrimento delle graduatorie già esistenti, ma anche svolgimenti di concorsi pubblici.

Concorsi pubblici 2020 in Basilicata

La Regione Basilicata ha previsto per il 2020 la messa in atto di alcune misure volte a reperire ulteriori profili professionali da inserire nel proprio organico. Per il reclutamento delle diverse figure lavorative, ben 137 saranno ricoperte attingendo al precariato e la rimanenza sarà colmata tramite procedure concorsuali. Di seguito alcune informazioni relative proprio ai bandi emessi dalla Regione, con riferimento alle due province di Matera e Potenza.

Concorsi pubblici 2020 nella provincia di Matera

L’ASL di Matera ha indetto due concorsi per l’assegnazione dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di radiologia e per la ricerca di una figura direttore della struttura complessa di cardiologia.

Tra i requisiti richiesti: l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, l’anzianità di servizio di sette anni e l’attestato di formazione manageriale.

Per la valutazione la Commissione dispone dei seguenti criteri: attribuzione di 80 punti, di cui 40 relativi al curriculum e 40 relativi al colloquio; il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 28/40.

Le domande possono essere consegnate per posta mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, mediante invio all’indirizzo PEC Aziendale. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 20 febbraio.

Concorsi pubblici nella provincia di Potenza

Il Comune di Rivello ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale al 50% e indeterminato. Il requisito richiesto è la cittadinanza Italiana. Per dettagli relativi agli eventuali altri titoli richiesti e alle modalità di svolgimento delle prove d’esame, rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune.

La scadenza del bando è fissata per il 13 febbraio.

Infine, l’ASL di Potenza ha indetto due concorsi pubblici per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per la U.O.C. Provveditorato – economato e per un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per la U.O.C. Economico-finanziaria. Tra i requisiti richiesti: diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento in Giurisprudenza, in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o altra laurea equipollente del previgente ordinamento, e anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità. I candidati ammessi al concorso sosterranno una prova scritta, una prova teorico pratica e una prova orale.

Prova scritta : su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale;

: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale; Prova teorico pratica : predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività di servizio;

: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività di servizio; Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

Le domande sono da inviarsi mediante servizio postale tramite raccomandata con ricevuta A.R..

oppure tramite PEC avendo cura di verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’ASP Potenza entro il 5 marzo.