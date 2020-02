La regione Calabria ha indetto numerosi bandi per concorsi pubblici in diversi settori e aree professionali: i bandi attivi e in scadenza nel 2020.

La regione Calabria ha indetto numerosi bandi per concorsi pubblici in diverse aree professionali. I concorsi pubblici sono sempre grandi opportunità per chi cerca lavoro perché garantiscono un contratto a tempo indeterminato che valorizza le conoscenze e gli studi precedenti. Vediamo insieme i bandi per i concorsi pubblici attivi in Calabria nel 2020.

Concorsi pubblici 2020 attivi in Calabria

Il Comune di Castrolibero ha indetto numerosi bandi per diversi posti in varie aree: due posti per istruttore tecnico, cinque posti per istruttore amministrativo contabile, quattro posti per istruttore di vigilanza, tre posti per istruttore direttivo, un posto per autista di scuolabus. Per conoscere i dettagli dei singoli bandi è necessario consultare la Gazzetta Ufficiale. Tutti i bandi scadono il 20 febbraio 2020.

Il Comune di Catanzaro ha indetto un bando pubblico per la ricerca di due dirigenti psicologi.

Il contratto è a tempo indeterminato. Per partecipare è necessario aver ottenuto la laurea in Psicologia e superare tre prove: due scritte e una orale. La scadenza del bando è fissata per il 14 febbraio 2020.

Il Comune di Cutro, in provincia di Crotone, mette a disposizione quattro posti pubblici nei seguenti settori: due posti di istruttore direttivo tecnico per l’area tecnica lavori pubblici e l’area urbanistica edilizia, un posto di istruttore direttivo avvocato e un posto di istruttore direttivo contabile per l’area programmazione e risorse finanziarie. Tutti i posti sono a tempo pieno e indeterminato. La scadenza dei bandi è fissata per il 13 febbraio 2020.

Infine il comune di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, ha pubblicato un bando per la copertura di un posto di istruttore di agente di polizia locale.

La scadenza è prevista per il 13 febbraio 2020. Il tempo è pieno ed indeterminato. Tutti i concorsi sono rivolti ad entrambi i sessi.





Concorso del Ministero Giustizia per 109 autisti

Anche la Calabria rientra tra le regioni interessate dal nuovo bando del Ministero della Giustizia che è alla ricerca di autisti che verranno reclutati partendo dagli iscritti al Centro per l’impiego (8 posti disponibili).

Condizioni indispensabili per accedere al bando sono la maggiore età e il possesso della patente di tipo D, da almeno tre anni, e con un ammontare di punti residui pari o superiore a 18.

Concorsi Nazionali previsti per il 2020

Sul fronte dei concorsi nazionali ci sono grandi attese per il 2020. Sembra infatti che quest’anno usciranno finalmente alcuni dei concorsi tanto attesi, in particolare alcuni bandi nel settore della scuola.

È prevista per febbraio, infatti, l’uscita del bando per il concorso ordinario e straordinario della scuola pubblica che porterà all’aumento di circa 48mila nuove unità, che andranno ad affiancarsi ai docenti già di ruolo.

Per il concorso ordinario interessa tutti i laureati attualmente in possesso dei 24 CFU per l’insegnamento, quello straordinario invece sarà destinato ai docenti con almeno tre anni di servizio alle spalle.

Anche INPS e Agenzia delle Entrate hanno annunciato un incremento dell’organico, sono quindi attesi i due bandi ma, al momento, non ci sono previsioni certe.