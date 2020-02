Il gruppo Ferrovie dello Stato propone per il 2020 alcune opportunità per lavorare presso le proprie sedi: tutte le informazioni sui requisiti per iscriversi ai concorsi pubblici attivi.

Ferrovie dello Stato ha indetto nuovi bandi di assunzione per l’anno 2020. Si cerca un ampio ventaglio di figure professionali: tra i profili maggiormente richiesti ci sono macchinisti, capi stazione, tecnici e operatori per la manutenzione di rotabili e infrastrutture, e altre figure a carattere tecnico operativo. Durante l’anno, inoltre, verranno aperte le selezioni per altri profili, anche di tipo amministrativo.

Concorsi pubblici 2020 Ferrovie dello Stato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è sempre alla ricerca di nuovo personale tra candidati diplomati e laureati, che possono essere assunti con diverse modalità di contratto, a tempo determinato o indeterminato. Per candidarsi è necessario passare attraverso il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e compilare il modulo di iscrizione nella sezione “Lavora con noi”.

Responsabile servizio di prevenzione e protezione

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l con sede Bari.

Il lavoratore sarà inserito all’interno della Business Unit Autolinee e si occuperà di: gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali per i lavoratori; individuare e valutare i rischi, le misure di prevenzione per l’eliminazione/riduzione del rischio, le carenze formative in materia di sicurezza sul lavoro;

pianificare e realizzare la formazione; garantire la diffusione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di Salute e Sicurezza effettuando le relative azioni di monitoraggio e garantire il mantenimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale, nello spirito del miglioramento progressivo dei livelli di sicurezza.

I principali requisiti richiesti sono:

laurea triennale o magistrale in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria o Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Abilitazione alla professione di RSPP

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni in aziende strutturate preferibilmente afferenti al settore dei trasporti.

Il contratto sarà a tempo indeterminato.

La scadenza per l’invio delle candidature è il 19 febbraio 2020.

Controller

Ancora con sede in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l con sede Bari, si ricercano figure di controller. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: supporto alla predisposizione del documento di budget per la Business Unit di riferimento, con relativa analisi degli scostamenti mediante la definizione del piano previsionale dei costi e dei ricavi; controllo gestionale dei processi; monitoraggio degli indicatori di performance e analisi dei costi e ricavi secondo il modello di controllo definito; rilevazione ed analisi degli scostamenti e l’identificazione di azioni correttive; valutazione ed elaborazione della contabilità analitica, dell’andamento economico finanziario, nonché il relativo monitoraggio.

I requisiti richiesti sono:

laurea magistrale in materie economiche.

Esperienza pregressa di almeno 3 anni maturata nel ruolo.

Buona conoscenza del pacchetto Office con particolare riguardo al programma Excel.

Buona conoscenza di SAP (modulo CO).

Il contratto sarà a tempo indeterminato.

La scadenza per l’invio delle candidature è il 19 febbraio 2020.





Tecnici Manovra e Condotta Terminali Italia

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 5 Tecnici della Manovra e Condotta da inserire all’interno della Direzione Operativa – Terminal di Marzaglia di Terminali Italia SRL. Le attività da svolgere sono relative a: condotta di locomotive da manovra; aggancio-distacco locomotore treni-locomotori da manovra-distacco di veicoli (carri, vetture, etc); posizionamento-rimozione segnalamento treno completo (fanali coda treno); predisposizione istradamenti (manovra dei deviatoi o altri enti di infrastruttura); stazionamento-immobilizzazione di veicoli/gruppi di veicoli; manovra dei commutatori TE da palo.

I principali requisiti richiesti sono il possesso del diploma di scuola media superiore e il possesso della patente B; sono requisiti preferenziali il possesso della licenza di condotta o possesso dell’abilitazione all’attività di sicurezza Preparazione dei Treni (PdT) manovratore, la residenza nella regione Emilia Romagna e una maggiore votazione conseguita al diploma.

L’inserimento è previsto con contratto a tempo determinato di 12 mesi. La scadenza dell’invio delle candidature è il 19 febbraio 2020.

Concorsi pubblici per capotreno

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca di capitreno da inserire nelle sedi di Gagliano Del Capo, Lecce, Gallipoli, Martina Franca, Putignano e Bari. Il ruolo prevede attività di dirigenza, sorveglianza e responsabilità di convoglio relativamente alla circolazione ed alla sicurezza del trasporto; prevede inoltre attività di controlleria, vendita a bordo treno e di assistenza ai clienti.

I requisiti obbligatori per l’invio delle candidature sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il possesso di Certificato Accompagnamento dei Treni (ADT). I requisiti preferenziali sono invece:

pregressa esperienza nella mansione.

Maggiore votazione conseguita nel diploma.

Buona conoscenza della lingua inglese (livello B1).

La società si riserva di dare priorità, in relazione ad esigenze organizzative, ai candidati residenti in Puglia.

Il contratto sarà a tempo indeterminato. Le candidature sono da inviarsi entro il 20 febbraio 2020.