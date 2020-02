In Piemonte sono disponibili nuovi concorsi pubblici 2020 per trovare lavoro: tutte le informazioni sui bandi, le scadenze e i requisiti necessari.

Qualora si voglia trovare un impiego in Piemonte, l’anno 2020 potrebbe essere quello indicato, visti i diversi bandi previsti dalla regione e che permettono di rivestire diversi ruoli.

Di seguito tutte le indicazioni sui differenti concorsi pubblici 2020 organizzati nel corso di questa prima parte dell’anno.

Concorsi pubblici 2020 in Piemonte

I concorsi pubblici in Piemonte previsti per il 2020 rappresentano un’occasione per trovare un lavoro in disparati settori. Le proposte riportate di seguito riguardano i comuni di Torino, di Ivrea e di Chivasso.

Comune di Torino

Il Comune di Torino ha indetto un bando per l’assunzione a tempo determinato di educatori per la scuola dell’infanzia. I requisti necessari per la partecipazione al concorso sono la cittadinanza italiana, la residenza a Torino, ma anche la disponibilità ad accettare supplenze giornaliere a tempo determinato e prendere servizio entro le ore 10 del giorno successivo alla chiamata indipendentemente dalla distanza del luogo di residenza/domicilio dalla sede di lavoro.

Come requisito formativo è richiesto il diploma di scuola magistrale oppure laurea in Scienze dell’educazione e titoli di pari valore.

La richiesta di partecipazione al concorso deve essere inviata tramite il sito del Comune e la selezione avverrà tramite una prova scritta, un questionario a risposta multipla. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per le ore 13.00 del 27 febbraio 2020.





Comune di Ivrea

Il Comune di Ivrea offre 4 posizioni lavorative: 3 posti per la figura di agente di polizia municipale e un posto per quella di esperto informatico. Per la prima proposta, il requisito richiesto è il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e la cittadinanza italiana.

Il contratto sarà a tempo indeterminato. Riguardo invece al secondo concorso, i requisiti richiesti sono: la maggiore età e il diploma rilasciato da un Istituto Tecnico Settore “Tecnologico” indirizzo “Informatica e telecomunicazioni” oppure la laurea in ingegneria o informatica.

La scadenza per l’invio di entrambe le domande è il 16 marzo 2020.

Comune di Chivasso

Il Comune di Chivasso ha indetto un concorso al fine di assumere due figure di istruttore tecnico. I requisiti sono: diploma di geometra, oppure di perito edile o laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile. La selezione sarà attuata tramite due prove scritte e una orale.

La prima prova scritta sarà preceduta dalla somministrazione di quesiti volti all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Il contratto sarà di tipo indeterminato. La scadenza per l’invio delle domande è il 16 marzo 2020.