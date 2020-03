L'Affiliate Expo 2020 è rimandato al 17-18-19 luglio 2020 a causa della situazione critica diffusa dal Coronavirus.

L’Affiliate Expo 2020 è l’evento di marketing più grande d’Italia, interamente dedicato al settore delle affiliazioni online. La terza edizione di quest’anno avrebbe dovuto avere luogo a Roma nelle date dal 27 al 29 marzo 2020, ma è stato rinviata.

Affiliate Expo 2020: rinviata la terza edizione

Seguendo le ultime indicazioni rilasciate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute italiano, gli organizzatori dell’Affiliate Expo 2020 hanno deciso di adottare le misure precauzionali esposte in merito al Coronavirus, posticipando l’evento al 17-18-19 luglio 2020 nella stessa sede.

Rimandare l’evento che si rivolge alle aziende attive nel settore del marketing digitale e a tutti coloro che intendono guadagnare online e fare networking è stata una decisione presa in accordo con le autorità competenti, non essendo quello attuale un clima adatto a garantire la protezione per il pubblico partecipante.

Gli organizzatori hanno affermato, infatti, che sarebbe stato irresponsabile agire diversamente, perché “la salute di ogni ospite deve rimanere la massima priorità”.

Affiliate Expo 2020: l’evento e il programma

La location e la struttura dell’evento, d’altra parte, rimangono invariate. Affiliate Expo 2020 avrà la durata di tre giorni a partire dal 17 luglio e si svolgerà nell’hotel Mercure Roma West, dove saranno allestite un’area espositiva con stand degli sponsor, un’area dedicata ai momenti di incontro e un’altra zona rivolta agli speech dei relatori, ai workshop e agli speed meeting.

Le tematiche trattate sono suddivise nelle tre giornate: il primo giorno sarà dedicato a networking e affiliate experiences, il secondo a speeches e mastermind e l’ultimo giorno a speeches, mastermind e networking.

Come partecipare

Notizie.it continuerà ad essere media partner dell’Affiliate Expo 2020 e offre uno sconto NOTIZIE10 per acquistare i biglietti ad un prezzo più vantaggioso.

Questo biglietto base copre l’ingresso all’evento e all’area espositiva, con la possibilità di disporre di pacchetti più ampi, che comprendono cene di gala ed altre attività.

Per coloro che hanno già effettuato riserve di stanze d’albergo utilizzando i vari pacchetti offerti o tramite i referenti dell’evento, avranno la prenotazione automaticamente posticipata alle nuove date.