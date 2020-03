Crollano le Borse europee a causa dell'emergenza coronavirus: Piazza Affari perde il 10%, mentre lo spread vole alle stelle (210 punti base).

A causa dell’epidemia di coronavirus tutte le Borse europee sono in perdita: a Milano, Piazza Affari ha segnato -10%. Male anche Francoforte che cede il 7,38%, con il Dax a 10.690 punti. Londra perde, invece, l’8,54% con il Ftse 100 a 5.910 punti. Madrid è a -5,87% con l’Ibex a 7.884 punti. Parigi, infine, non riparte. Il prezzo del petrolio si trova ai minimi storici (all’apertura delle borse asiatiche ha segnato 30%), così come l’oro.





Coronavirus, crollo delle Borse europee

Un’altra giornata nera per le Borse europee: l’emergenza coronavirus ha segnato un tonfo dei principali titoli del Vecchio Continente. Se a Milano Piazza Affari ha segnato -10%, nelle altre città d’Europa non si registrano risultati incoraggianti.

Francoforte perde il 7,38%, Londra segna meno 8.54%, Madrid cede il 5,87%. Ferrari registra -13%, Fca -15%, Nexi -12%, Poste Italiane -11,6% e Moncler -11%. Anche i titoli bancari sono in perdita: Intesa Sanpaolo scende del -13%, Unicredit del -15%, Bper Banca del -13% e Banco BPM del -19%. Il differenziale tra Btp e Bund è salito a 210 punti base.

I titoli perdono fino a 10 punti percentuali (e oltre): il peggiore è Saipem, con un crollo del meno 29%. Altri, invece, sono finiti in asta di volatilità per i cali attorno al 10%: Exor, Moncler, Terna, Stm per nominarne alcuni. In negoziazione, infine, sono entrate le utilities A2a (-8,8%), Hera (-4,6%) e i farmaceutici Diasorin (5%) e Recordati (-4,5%).