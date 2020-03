Durante la propria vita può succedere di dover fronteggiare eventi imprevisti e talvolta far fronte a spese improvvise, magari troppo ingenti per poter essere assolte con facilità. Per questo motivo sempre più banche o finanziarie danno la possibilità di richiedere prestiti online veloci, che possono essere erogati anche in meno di 48 ore; la procedura, inoltre, è molto spesso telematica, e non sarà quindi necessario recarsi fisicamente in banca per portare tutti i documenti richiesti. Di seguito vediamo le dieci migliori banche e finanziarie per richiedere un prestito online veloce.

Prestiti online veloci: i migliori dieci

Esistono numerose banche o finanziarie che permettono di richiedere un prestito personale veloce, ovvero finanziamenti rapidi erogati in un tempo estremamente breve. Ogni prestito si differenzia dall’altro per tetto della cifra massima che è possibile richiedere, tempo di erogazione della liquidità (che comunque varia tra 24 e 48 ore), modalità di presentazione della domanda online, servizi offerti al cliente e modalità di restituzione del denaro, che comprendono il calcolo dell’importo della rata e dei tassi di interesse, TAN (Tasso Annuo Nominale) e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).