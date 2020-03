Con il Paese fermo per rallentare il contagio da coronavirus, il Governo sta lavorando a un decreto su mutui, tasse e cassa integrazione.

Garantire la liquidità degli italiani. Questo l’obiettivo delle misure allo studio del governo per attutire l’impatto economico dell’emergenza coronavirus sulle tasche di imprese e persone fisiche.

Mutui, tasse e cassa integrazione: un decreto d’emergenza per il coronavirus

Praticamente una mini manovra, quella allo studio del governo. 10 miliardi per dare respiro agli italiani, tutti impegnati nel contrasto al contagio da coronavirus, che vedono rallentare o fermarsi del tutto il proprio lavoro e di conseguenze le proprie entrate. Quattro le aree di intervento previste.

Sanità, Protezione Civile e Forze dell’Ordine

2 miliardi verranno destinati alle forze in prima linea nel corso dell’emergenza. I fondi aggiuntivi serviranno a finanziare l’acquisizione di:

forniture;

strutture;

macchinari;

personale.

Il tutto volto a potenziare la lotta alla diffusione del contagio.

Ammortizzatori straordinari per i lavoratori

Dai 2,5 ai 3 miliardi saranno destinati alla cassa integrazione in deroga per tutte le aziende, includendo dunque quelle che normalmente non hanno accesso agli ammortizzatori ordinari.

Parliamo anche di realtà con un solo dipendente. Per le realtà con un numero di dipendenti da 5 a 15, si interverrà con il Fondo di integrazione salariale.

Accederanno a queste forme di sostengo tutte le aziende che sono costrette a sospendere o ridurre l’attività. Le misure andranno avanti 2 o 3 mesi almeno. Al vaglio una indennità di 500 euro mensili per 2 o 3 mesi per autonomi e professionisti che non possono esercitare la propria attività. Per gli stagionali sono allo studio interventi specifici.





Liquidità alle imprese

Particolare attenzione verrà riservata a turismo, ristorazione e trasporti, i settori che hanno subito il contraccolpo immediato della crisi. In questo caso, oltre alle misure già illustrate, si sta pensando, parole del viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, ad una “esenzione-moratoria di tasse e contributi“.

Nel caso delle PMI si pensa all’incremento del fondo di garanzia per l’accesso e la ristrutturazione del credito, con un’ampia moratoria sui prestiti, dunque.

Autonomi e professionisti potrebbero ottenere indennizzi diretti o indiretti (fino al 25% delle perdite in termini di fatturato) nella forma di sospensione di tasse e contributi. A queste misure sarebbero stati destinati 3 miliardi di euro.

Aiuti alle famiglie

Ultimo fronte quello dei genitori costretti a casa dal lavoro per l’accudimento dei propri figli a causa della chiusura delle scuole. Due le alternative messe a disposizione delle famiglie:

12 giorni di congedo utilizzabile da uno dei genitori con bambini fino a 12 anni di età (con retribuzione al 100% per i redditi più bassi, si parla di un ISEE inferiore ai 25mila euro, fino ad un minimo del 30% per i redditi più elevati);

utilizzabile da uno dei genitori con bambini fino a 12 anni di età (con retribuzione al 100% per i redditi più bassi, si parla di un ISEE inferiore ai 25mila euro, fino ad un minimo del 30% per i redditi più elevati); un voucher da 600 euro per la spesa in servizi di baby sitting.

Per le famiglie è al vaglio anche l’ipotesi di sospensione di bollette, non è ancora chiaro per quanto tempo, e sospensione delle rate dei mutui prima casa per 18 mesi.