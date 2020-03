Il Brand Festival 2020 è rinviato a data da destinarsi secondo le direttive sanitarie date dal Comune di Jesi.

Il Brand Festival 2020 è il primo festival italiano branding oriented dedicato al mondo della comunicazione, del marketing e dell’impresa. La quarta edizione di quest’anno, che avrebbe dovuto svolgersi a Jesi (Marche), nelle date dal 3 al 9 aprile 2020, è stata rinviata a data futura.

Brand Festival 2020: rinviata la quarta edizione

Seguendo le ultime indicazioni del Comune di Jesi, l’associazione Brand Festival ha deciso di rinviare l’evento che si sarebbe tenuto ad aprile a data futura, per salvaguardare e garantire la serenità dei propri partecipanti, vista l’emergenza sanitaria in atto in Italia.

Rimandare il Brand Festival è stata una decisione presa in accordo con le autorità competenti e gli organizzatori. “La natura stessa del festival è sempre stata di condivisione e confronto. Anche oggi deve essere così” queste le parole dell’ideatore della manifestazione Graziano Giacani, il quale ha affermato che, dopo un dialogo con le istituzioni e il comitato scientifico e un’attenta analisi di tutti gli scenari possibili, si è giunti alla conclusione che la scelta più sicura per tutti -ospiti, relatori e cittadini- sarebbe stata il rinvio del festival.

Il sindaco di Jesi, Massimo Bacci, risulta essere dello stesso avviso, sottolineando la necessità di essere particolarmente prudenti e, soprattutto, responsabili per salvaguardare tutta la popolazione.

Brand Festival 2020: l’evento e il programma

La location e la struttura dell’evento, d’altra parte, rimarranno invariate. Il festival avrà la durata di sette giorni e si svolgerà nella suggestiva cittadina di Jesi, nella regione delle Marche, ospitando grandi nomi che spaziano da David Casalini a Giovanni Muciaccia, Gigi D’Alessio e Bruno Mastroianni.

Come anticipato precedentemente, il gioco sarà il tema principale di questo tanto atteso evento al fine di stimolare la creatività e la comunicazione tra i vari partecipanti, in un contesto del tutto particolare.

Si vuole, dunque, riproporre lo stesso format che ha ottenuto tanto successo nel 2019: sarà una manifestazione ricca di talk, conferenze e workshop per riscoprire il ruolo dei brand e altri temi, come musica, territorio e sostenibilità aziendale.

Come partecipare

L’evento si terrà a data da destinarsi, con tematiche e situazioni completamente nuove e caratteristiche per ogni giornata della settimana. Il programma dettagliato del festival è sempre consultabile sul sito dedicato, da cui è possibile anche acquistare i biglietti per la partecipazione ad ogni conferenza disponibile.