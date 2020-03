Aiuti per gli autonomi, congedi parentali e ammortizzatori: le misure economiche contenute nella bozza del decreto che il governo varerà per far fronte al coronavirus.

Nella mattinata di lunedì 16 maro 2020 il Consiglio dei Ministri varerà il decreto contenente il pacchetto di misure economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus: stando alla bozza si tratta di interventi volti a supportare famiglie, imprese e lavoratori ma anche il turismo e la produzione italiana di mascherine. Tutto per una spesa di oltre venti miliardi.





Coronavirus: il decreto con le misure economiche

Si tratta di un decreto composto da 113 articoli che, stando al ministro dell’Economia, mobiliterebbe finanziamenti per 350 miliardi di euro. Si tratta comunque della prima tappa di un lungo percorso dato che “le conseguenze non spariranno in poche settimane e l’economia avrà bisogno di una fortissima spinta per la ripartenza“. Posto che il testo è ancora in fase di bozza e il governo può ancora modificarlo, queste sono alcune delle misure contenute: