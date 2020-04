Competere con i colossi del web non è semplice. Bisogna adottare strategie adeguate e rafforzare la presenza online. Una soluzione può essere affidarsi ai professionisti di Clickable.

Fare impresa al giorno d’oggi è piuttosto complicato, tuttavia c’è chi esce dai canoni classici e propone una visione alternativa, per supportare le imprese a sfruttare le potenzialità del web. In base ai dati Istat, nel 2019 il commercio elettronico in Italia è aumentato del 18%, a fronte di una crescita delle vendite al dettaglio di appena lo 0,8%, mentre i piccoli negozi hanno subìto una contrazione dello 0,7%.

Competere con i colossi del web non è semplice, tuttavia non è impossibile, infatti la rete offre spazio e margini per tutte le realtà imprenditoriali. Ovviamente, bisogna sapere come muoversi, adottare strategie adeguate, realizzare campagne pubblicitarie efficaci e soprattutto rafforzare la presenza online. Per farlo bisogna affidarsi ai professionisti giusti, in grado di proporre un servizio realmente adatto alle proprie esigenze.

È il caso dell’agenzia Clickable, specializzata in SEO e Google Ads, formata da professionisti di Bologna che offrono un modo di lavorare sul web differente rispetto all’approccio tradizionale. Innanzitutto, si occupano esclusivamente di SEO e SEM, quindi si occupano solamente di progetti che hanno il loro centro su Google, per aiutare i siti web a migliorare il posizionamento sui motori di ricerca, sostenendo il business con l’ottimizzazione delle campagne su Google Ads. Ciò consente di fornire la massima qualità nei servizi proposti ai clienti, con un’attenzione meticolosa ad ogni dettaglio.

La filosofia è basata su un concetto molto semplice, lavorare in maniera responsabile e sostenibile. La SEO è un’attività che richiede tempo, poiché per vedere risultati concreti bisogna attendere diversi mesi, perciò è indispensabile occuparsi di ogni progetto con professionalità, passione e soprattutto pazienza. Lo stesso avviene con la coltivazione, è necessario curare le piante, proteggerle, seguirle in ogni momento fino a quando finalmente offriranno i loro deliziosi frutti come ricompensa del duro lavoro realizzato.

Per questo motivo, Clickable ha deciso di adottare un frutteto in Calabria, esattamente nella bellissima Piana di Sibari, grazie a un’iniziativa in collaborazione con la piattaforma Biorfarm. In particolare, l’agenzia web è oggi responsabile di 49 alberi virtuali di clementina calabrese, seguiti dalle mani esperte dei collaboratori dell’Azienda Biologica Paolo De Falco.

Il progetto non è soltanto simbolico, infatti c’è un albero per ogni cliente di Clickable, un omaggio a un rapporto professionale basato sul rispetto, la cooperazione e il raggiungimento di obiettivi di lungo termine.

Curare le piante con amore e passione fino alla raccolta dei frutti, in parallelo con il lavoro da realizzare sui siti web, con strategie SEO e attività SEM che soltanto alla fine offrono dei risultati. Si tratta di investimenti che richiedono tempo, interventi che non sono immediati, ma come le piante di clementina hanno bisogno di attenzioni costanti e di un clima di fiducia e rispetto reciproco. Se vuoi approfondire questa iniziativa leggi di più sul blog di Clickable e sul blog di BiorFarm.

L’approccio e i servizi professionali di Clickable

Il commercio elettronico è aumentato in maniera considerevole negli ultimi anni, tuttavia la crescita del settore è disomogenea. Inserirsi nel contesto digitale non è semplice, soprattutto se non si adottano strategie adeguate, realizzando un posizionamento corretto del portale e pianificando campagne perfettamente ottimizzate.

In questo scenario Clickable mette a disposizione dei suoi clienti un supporto professionale di alto livello, con soluzioni personalizzate per ogni esigenza, supportando i progetti in maniera attenta e dedicata. Alla base di tutto c’è il posizionamento organico sui motori di ricerca, per il quale è necessario lavorare sulla SEO, curando sia i fattori on-page che promuovendo attività di link building e Digital PR.

La SEO produce effetti sensibili nel lungo periodo, in media circa un anno, ma assicura una posizione solida che garantisce una serie di vantaggi. Ad esempio, un sito web ben posizionato viene percepito come autorevole dai motori di ricerca come Google, permette di accrescere la reputazione del brand, aumentare il traffico organico e migliorare tutte le altre attività legate alla presenza digitale.

La pubblicità su Google Ads invece è più veloce, nonostante siano necessari alcuni mesi per ottenere dei risultati concreti. In questo caso, bisogna perfezionare le campagne su Google Ads, per non sprecare risorse preziose e massimizzare il ritorno degli investimenti. Per farlo serve un approccio strategico, oltre all’affiancamento continuo del cliente, alla garanzia del lavoro svolto e a una trasparenza completa su ogni progetto seguito.

Il frutteto di Clickable è un regalo ai clienti, un’idea incentrata sulla creazione di una comunità di esperti che lavorano in modo etico, sostenibile e responsabile. L’obiettivo dell’agenzia SEO e SEM è stringere rapporti professionali basati sulla fiducia e sul rispetto reciproco, una relazione suggellata in maniera simbolica dalla speranza del raccolto di fine anno delle deliziose clementine calabresi. Una pianta per ogni cliente, affinché ogni progetto offra i risultati sperati grazie alla passione e al duro lavoro quotidiano.