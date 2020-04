Nulla di fatto durante al lunga riunione dell’Eurogruppo sulle possibili soluzioni e misure da adottare di fronte all’emergenza coronavirus: nessun accordo sul Mes né sui Coronabond. Mario Centeno, presidente dell’Eurogruppo, ha quindi optato per il rinvio della decisione a giovedì 9 aprile.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020