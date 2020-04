Il Coronavirus ha rotto il mercato del lavoro. I dati suggeriscono una crisi davvero grande

Oltre un miliardo di persone in tutto il mondo soffriranno finanziariamente mentre il coronavirus invia il mercato del lavoro in un spirale discendente.

Oltre un miliardo di persone in tutto il mondo soffriranno finanziariamente mentre il coronavirus invia il mercato del lavoro in un spirale discendente.

Eccitazione, qualche nervosismo, qualche apprensione: queste sono le emozioni che potresti provare quando inizi un nuovo lavoro. Ma per coloro che hanno lasciato un lavoro prima della pandemia di coronavirus, un nuovo lavoro può finire in un disastro finanziario.

A metà marzo, a Chris Ogden fu offerto un nuovo lavoro come redattore di riviste. Ha rapidamente consegnato il suo avviso alla startup tecnologica dove aveva lavorato part-time per due anni ed è stato anche in grado di negoziare un accordo per iniziare il suo nuovo lavoro due giorni dopo. Quello stesso pomeriggio, il primo ministro Boris Johnson era sul punto di annunciare un blocco in tutto il paese.

Il 29 marzo, c’era una e-mail in attesa nella sua casella di posta: la sua nuova società stava terminando il suo impiego.

“È stato tutto molto, molto veloce”, ricorda Ogden. “Ovviamente, non è fantastico nel mio settore sapere che non ho reddito in arrivo e qualsiasi fondo che ho potrebbe esaurire. Forse non la prossima settimana, ma certamente entro un mese o due a meno che io risolvere il sistema.

La sua esperienza non è unica. Migliaia di altre persone in tutto il paese che hanno iniziato nuovi posti di lavoro come la pandemia ha preso piede nel Regno Unito di fronte a un’incertezza simile e potenziale rovina finanziaria. Oltre un miliardo di persone in tutto il mondo sono destinati a soffrire finanziariamente come il coronavirus costa posti di lavoro, taglia l’orario di lavoro delle persone e l’impatto sui salari, secondo i nuovi dati dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Connor Walsh, che ha lavorato come chef in un ristorante stellato Michelin nel centro di Londra, ha perso il lavoro insieme al resto dei suoi colleghi la settimana in cui Johnson ha annunciato il blocco.

“Non sapevamo se avremmo riavuto il lavoro o qualcosa del genere”, dice Walsh. “È stato un momento difficile.”

Il settore alberghiero del Regno Unito è stato uno dei più colpiti dal coronavirus. Uno studio per sito di lavoro Adzuna ha rilevato che il 40 per cento dei suoi annunci, o circa 25.000 posti vacanti pubblicizzati, erano stati spazzati via a seguito della chiusura indefinita di pub e ristoranti. Il sito per l’occupazione ha registrato un calo del 22 per cento dei posti vacanti pubblicizzati nelle ultime sei settimane, con un calo del 12,5 per cento nel settore manifatturiero e un calo dei posti di lavoro per i laureati del 13%.

L’imbarcazione ineffetti ha visto una tendenza simile. Il settore dell’ospitalità e del turismo è stato colpito da un calo del 58 per cento dei posti di lavoro dalla fine di gennaio, mentre i posti di lavoro nella preparazione e nei servizi alimentari sono diminuiti del 54 per cento nello stesso periodo.

Anche l’aviazione, il servizio clienti, la bellezza e il benessere e i lavori sportivi sono in calo.

Infatti dice che i dischi di solito aumentano all’inizio dell’anno. All’inizio del 2020, è esattamente quello che è successo: il volume di posti di lavoro nel Regno Unito è cresciuto più velocemente nel gennaio di quest’anno rispetto a due anni fa. Ma i posti di lavoro hanno cominciato a scendere a metà marzo, in coincidenza con i consigli del governo per iniziare le distanze sociali. A partire dal 27 marzo, le offerte di lavoro su Indeed sono del 33 per cento in calo rispetto a questo periodo dell’anno scorso.

Christopher Rauh, professore di economia del lavoro presso l’Università di Cambridge, dice che le scosse della ricaduta del coronavirus potrebbero essere peggiori della crisi finanziaria del 2008.

“Nella Grande Recessione, nella maggior parte dei paesi abbiamo registrato un calo del PIL di alcune percentuali a una cifra. Penso che solo in questo trimestre, vedremo cali senza precedenti nelle economie sviluppate”, afferma. “Penso che sarà peggio [della Grande Recessione].”

Non molto tempo fa il cancelliere Rishi Sunak stava annunciando un miracolo di posti di lavoro nel Regno Unito mentre consegnava il suo primo budget per il 2020, ma il coronavirus ha spazzato via questo slancio. Gli ultimi dati ufficiali mostrano che 950.000 persone hanno presentato domanda per il principale beneficio di sostegno al reddito – credito universale – tra il 16 e il 31 marzo, rispetto alle 100.000 domande presentate tipicamente in un periodo di due settimane.

Per dirla in prospettiva, le domande di indennità di disoccupazione sono passate da 46.000 nel febbraio 2008 a 82.000 nell’anno successivo. “La Grande Recessione è stata come un lento e lungo disfacimento, ora è un taglio enorme e ripido.” Rauh aggiunge.

E non vedremo la reale portata dei danni che il coronavirus ha fatto al mercato del lavoro del Regno Unito fino a giugno, quando vengono pubblicati gli ultimi dati sull’occupazione dell’Ufficio per le statistiche nazionali. Per ora, i dati nazionali sui tassi di disoccupazione nel Regno Unito sono obsoleti per mesi: gli ultimi sono per il periodo tra novembre 2019 e gennaio 2020, quando era del 3,9 per cento, pubblicato il 21 marzo.

Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito ha raggiunto il 7,6% nel 2009 a seguito del crollo economico e al suo apice, ha raggiunto l’8,1% nel 2011. Alcuni economisti stanno già facendo previsioni che le ultime cifre saranno ancora più alte.

La banca d’investimento Nomura prevede che tra aprile e giugno ci sarà un tasso di disoccupazione dell’otto per cento e che salirà all’8,5 per cento nei tre mesi successivi. George Buckley, capo economista britannico di Nomura, afferma che il tasso di disoccupazione dell’8,5 per cento potrebbe essere basso. “L’altra domanda è quante imprese approfitteranno dei programmi che il governo sta offrendo, sia sulla retribuzione – il regime dell’80% – sia sul lavoro autonomo”, spiega.

Da allora Walsh è stato inserito nello schema di furlough del governo, che consente alle aziende di mantenere i loro dipendenti sui loro libri piuttosto che renderli superflui. Con queste misure, il governo pagherà l’80 per cento del suo stipendio.

Danielle Parsons, un avvocato di lavoro presso Slater e Gordon spiega che per essere ammissibili al regime non si può continuare a lavorare per il vostro datore di lavoro durante quel periodo di furlough. I dipendenti su furlough potrebbero fare volontariato o lavorare per un’altra azienda, ma questo dipende completamente dal fatto che il loro contratto lo consenta. “Il tuo datore di lavoro non dovrebbe chiederti di lavorare – se lo fai, questo influenzerà la tua idoneità per il programma”, dice. “Il sistema sarà controllato anche dall’HMRC, quindi i datori di lavoro dovrebbero garantire che non stiano uso improprio del furlough.”

Ogden, tuttavia, non è idoneo per essere messo in licenza perché ha iniziato il suo lavoro dopo il 28 febbraio. “Mi sento come se fossi caduto attraverso una crepa, davvero,” dice. “Andare per un nuovo lavoro non è qualcosa che penso che dovresti essere penalizzato per “.

Sebastian Mattern, consulente per l’occupazione presso lo studio legale Tiger Law, afferma che, sebbene possa esserci un obbligo contrattuale per un datore di lavoro di pagare i dipendenti interessati, è anche semplice per loro porre fine al loro impiego – ai sensi della legislazione sul lavoro. “I dipendenti che hanno iniziato a marzo – o anche a febbraio se non sono stati pagati per la prima volta a febbraio – purtroppo cadono attraverso la rete come stanno le cose attualmente.” Mattern dice. “Un dipendente con meno di due anni di servizio ha pochissimi diritti per presentare un reclamo. Allo stesso modo, non vi è alcun diritto alla retribuzione di licenziamento per chiunque abbia meno di due anni di servizio.”

Mattern aggiunge che è teoricamente possibile per l’ex datore di lavoro di qualcuno che ha lasciato nel mese di febbraio per iniziare un nuovo ruolo nel mese di marzo per riprenderli e metterli su prua. “Se i datori di lavoro lo stanno facendo, soprattutto nella situazione attuale, è un’altra storia, naturalmente,” dice.

I lavoratori del Gig Economy e quelli con contratti a zero ore, tuttavia, non possono essere svasati. E queste sono le persone che più probabilmente saranno colpite dal coronavirus. “Più persone hai in orario part-time, temporaneo, a breve termine o zero ore di concerto, più facile è sbarazzarsi delle persone e poi riaffiorare ad un certo punto in futuro,” dice Buckley.

Uno studio condotto da economisti dell’Università di Cambridge, condotto da Rauh, ha scoperto che le persone nel Regno Unito sotto i 30 anni erano state più colpite dai tagli al lavoro del coronavirus. Secondo lo studio, il 10 per cento dei dipendenti sotto i 30 anni è ora disoccupato a causa del coronavirus, rispetto al 6 per cento dei dipendenti di età compresa tra i 40 e i 65 anni. Inoltre, Rauh ha scoperto che i lavoratori che guadagnavano meno di 20.000 dollari erano in grado di completare solo il 30 per cento dei compiti nel loro lavoro principale da casa, contro il 55 per cento per quelli che guadagnavano più di 40.000 dollari. Lo studio ha rivelato che un ulteriore 12 per cento dei lavoratori a basso reddito è ora disoccupato a causa del coronavirus rispetto al cinque per cento dei lavoratori più elevati.

Max Marlow, un 24enne freelance che lavora nell’industria cinematografica, è stato recentemente ingaggiato per lavorare nel reparto effetti visivi del prossimo prequel Kingsman. “La natura del lavoro nel cinema è che si ottiene pagato settimanalmente, si lavora per tutto il tempo che hanno bisogno di te. E poi, una volta che il film è finito, hai finito. E poi sei disoccupato: trovi il prossimo concerto”, dice Marlow. “Molte persone hanno intenzione di trovare il loro prossimo concerto verso la fine della produzione, ma tutte si sono chiuse a causa dell’epidemia.” La sua storia, per fortuna, è finita bene per ora – è stato riassuntato e messo su licenza dalla società cinematografica per cui lavorava.

Eppure ci sono settori specifici che riescono a rimanere a galla. Infatti ha scoperto che, mentre gli annunci di lavoro per tutti i settori erano in calo, alcuni hanno subito un declino minore di altri. I posti di lavoro legati all’assistenza infermieristica sono diminuiti dell’uno per cento dalla fine di gennaio, medici e chirurghi sono diminuiti del tre per cento, tecnici medici e assistenza personale in calo del cinque per cento e sicurezza e sicurezza pubblica del 9%. I posti di lavoro legati alla guida sono diminuiti del nove per cento, mentre i lavori legati al carico e alla stoccaggio, come il magazziniere, il raccoglitore di ordini e il conducente del carrello elevatore, sono diminuiti del dieci per cento.

Adzuna ha anche scoperto che i posti vacanti per addetti alle pulizie, insegnanti, scienziati e contabili erano aumentati. Inoltre, migliaia di posti di lavoro nei supermercati sono ora pubblicizzati, con Tesco che annuncia il 20 marzo che stava cercando di assumere 20.000 lavoratori temporanei per far fronte all’aumento della domanda. Morrisons sta anche assumendo una serie di assunzioni, sperando di assumere 2.500 raccoglitori e autisti. Aldi ha detto che sta cercando di assumere 4.000 dipendenti permanenti e 5.000 lavoratori temporanei nei suoi negozi e centri di distribuzione, mentre Asda e Co-op stanno cercando di assumere 5.000 nuovi lavoratori ciascuno. Ma Buckley avverte che il boom delle assunzioni nei supermercati è improbabile che duri. “Luoghi come i supermercati potrebbero ben trovare che hanno bisogno di più personale in questo momento, ma potrebbe anche essere temporaneo.”

Walsh dice che stava pensando di lavorare in un supermercato, ma che non avrebbe eleggibile per il regime di furlough se lo avesse fatto. Marlow dice che si sente fortunato perché vive a casa con la sua famiglia. Si sta tenendo occupato lavorando a progetti che non ha avuto tempo per in precedenza.

Per ora, Walsh dice che tornerà a casa di sua madre a Leeds. “Restare a Londra– sarà semplicemente troppo costoso”, pensa. “Ho ancora l’affitto da pagare su questo salario dell’80 per cento.”

[Articolo originariamente su Wired]