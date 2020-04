Ministro Gualtieri avverte: “Cresce consenso Eurobond. Presto i 600 euro”

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, fa sapere: "Cresce consenso Eurobond" e dalla settimana dopo Pasqua "arriveranno i 600 euro".

Sui tanto dibattuti 600 euro da erogare alla luce dell’emergenza Coronavirus e del duro colpo apportato alle finanze italiane, a molte imprese e ad altre attività commerciali, il ministro dell’Economia fa sapere: “So che in queste ore all’Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro. Dovrebbero essere erogati tutti entro la prossima settimana”, cioè nei giorni successivi alla festività pasquale. Poi ha informato: “La prossima tranche, quella per il mese di aprile, sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente”. Roberto Gualtieri ha anche sottolineato che sta crescendo il “consenso Eurobond”.

Sul decreto di aprile ha aggiunto: “Sarà molto più consistente di quello di marzo e daremo risposte adeguate perché nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus. Tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria e tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente”.



Gualtieri: “Cresce consenso Eurobond”

Il ministro Gualtieri torna a parlare della proposta italiana all’Europa per affrontare l’emergenza coronavirus.

“Abbiamo dalla parte nostra la forza della ragione: riteniamo che emettere titoli comuni per finanziare spese comuni che servono a mettere tutta l’economia europea in grado di affrontare questa crisi senza precedenti sia la cosa più saggia”. La proposta italiana sembra stia ottenendo consensi ed è tra le 4 sottoposte “ai leader del Consiglio europeo”. Intanto, ha tenuto a precisare: “Stiamo lavorando intensamente perché questo fondo per la rinascita dell’Europa veda la luce e l’Ue dia una risposta forte all’altezza della sfida coronavirus. Stiamo lavorando molto intensamente e le banche la settimana prossima avranno le regole di ingaggio“ di Sace per la garanzia sulle imprese più grandi. Quest’ultime potranno essere attivate “entro fine mese”. Per i prestiti fino a 25mila euro il Fondo sta “già erogando migliaia di prestiti”.

Per Gualtieri le operazioni si stanno compiendo con un “rapidità senza precedenti”.

Sulla tanta dibattuta questione del Mes ha commentato: “Noi abbiamo sempre detto che il Mes non ha la dimensione adeguata per mettere in campo le risorse necessarie. Stiamo parlando di un trilione, un trilione e mezzo”.





Quindi Gualtieri ha fatto sapere: “Ci stiamo concentrando sugli Eurobond e sul fondo per la rinascita. Abbiamo detto che non abbiamo bisogno del Mes. Ma ci siamo impegnati perché offra a tutti i Paesi che ne faranno richiesta, ci sono molti paesi interessati, delle risorse senza condizionalità”.