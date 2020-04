Pianeta digitale e professioni del futuro: l’affiliate marketing

L'Affiliate marketing è la nuova possibilità di fare business nel mondo del digitale: per farlo ci si può affidare ad un esperto come Tindaro Battaglia, ritenuto il top affiliate marketer in Italia.

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e quando si parla di “professioni del futuro” il riferimento è soprattutto alle molte opportunità che il digital marketing è in grado di offrire a tutto tondo. Le sue sfaccettature sono diverse e sempre caratterizzate dalla capacità di raggiungere un determinato obiettivo attraverso strategie performanti. Tra queste c’è senza dubbio l’affiliate marketing, detto anche performance marketing: si configura come un insieme di attività strettamente legate tra loro per acquisire o ampliare nuovi mercati digitali. Un obiettivo che è possibile raggiungere attraverso un network di siti ben targetizzati e strategie di vendita ad hoc.

Al centro di questa metodologia si pongono sostanzialmente due soggetti, ovvero il merchant e il publisher (oltre, naturalmente, all’utente finale). Il primo è l’inserzionista, che ha necessità di intercettare – attraverso internet – nuovi clienti per vendere i suoi prodotti e servizi. Si rivolge al secondo, l’affiliato, che ottiene una percentuale predeterminata di guadagno su ogni vendita andata a buon fine per aver ospitato sulla sua piattaforma contenuti e annunci ad hoc. L’affiliato si occupa degli aspetti legati alla promozione del bene e l’inserzionista paga in base alle performance di vendita relative.

Quello dell’affiliate marketing è un mondo vasto e ricco di opportunità da cogliere, solo all’apparenza semplice nel suo funzionamento. Prima di fare investimenti nel settore è bene documentarsi e scoprire le sue potenzialità attraverso la guida di professionisti esperti.

Tindaro Battaglia è ritenuto il top affiliate marketer in Italia, grazie agli importanti risultati raggiunti: la sua opinione in merito a questo particolare canale digitale è positiva e anzi sottolinea la possibilità – sfruttandolo per il proprio business – di ottenere vantaggi competitivi interessanti rispetto ad altre strategie. Seguire la scia di un esperto del suo calibro, dunque, è essenziale per tagliare il traguardo della libertà finanziaria in modo chiaro e sicuro.

L’importanza di affidarsi ai consigli di un esperto

Avere la possibilità di rivolgersi a uno specialista, in grado di svelare segreti e tecniche nell’ambito dell’affiliate marketing come Tindaro Battaglia rappresenta un valore aggiunto assoluto. L’esperienza che lui stesso e suo fratello Davide hanno messo a frutto nel corso del tempo e lungo il loro percorso professionale viene offerta agli studenti come trampolino di lancio o approfondimento per migliorarsi: è presentata attraverso dei corsi specifici, che si caratterizzano per il loro essere smart e interattivi.

La fase di studio è decisiva per sviluppare e affilare le personali abilità: Tindaro Battaglia ha scelto di puntare su una narrazione performante, ponendo al centro il suo successo imprenditoriale. Ne ha fatto anche un ‘case study’, con l’obiettivo di svelare come fosse riuscito a generare – in meno di un anno – più di un milione di euro con le affiliazioni. Dopo un inizio nel campo dell’edilizia, settore poi messo in ginocchio dalla crisi economica, Tindaro e Davide sono riusciti a intravedere le molte opportunità di guadagno che offriva l’affiliate marketing e hanno iniziato la loro scalata. Una crescita che non accenna a fermarsi e che lo sta proiettando verso sempre nuovi orizzonti: ecco dunque spiegato il perché affidarsi alla sua guida professionale sembra la soluzione migliore per avere successo.

Tindaro, basandosi appunto sulla sua esperienza, ha così ideato tre corsi che rappresentano l’Abc per coloro che vogliano approcciarsi all’affiliate marketing o migliorarsi. Il primo è “Roibook | M” (la M maiuscola sta a indicare il Metodo, al centro di tutto) e si compone di 40 ore di videolezioni per andare alla scoperta di nozioni, curiosità e soprattutto strategie performanti. Viene costantemente aggiornato in modo gratuito, inoltre è perfetto sia per chi non abbia ancora conoscenze specifiche sia per chi già abbia dimestichezza con il digital. Abbiamo fatto accenno a un aspetto smart di questi corsi speciali, che riguarda nello specifico la possibilità di interfacciarsi direttamente con Tindaro Battaglia attraverso i suoi gruppi Mastermind (ciascun corso ha il suo gruppo di supporto, al quale si accede in maniera del tutto gratuita dopo essere diventati suoi studenti): l’affiliate marketer offre infatti assistenza live ai suoi studenti, soddisfacendo così curiosità e rispondendo a domande per togliere eventuali dubbi.

Sul suo sito tindarobattaglia.com ci sono anche altri due corsi, che completano la panoramica: stiamo parlando di “Seobook” e “Infobook“: il primo si offre di far comprendere come costruire affiliate blog che possano “vivere” in modo autonomo e generare traffico fidelizzato (grazie al miglior posizionamento), mentre il secondo è strutturato come una completa guida su come vendere correttamente le proprie conoscenze attraverso degli infoprodotti. Gli studenti che scelgono di seguire le orme di Tindaro Battaglia sono centinaia e si trovano sia in Italia che all’estero: si rivolgono a lui e alla sua esperienza per carpire trucchi e conoscenze da replicare e applicare nelle loro personali vicende professionali. Sarà utile sottolineare poi che nell’ambito dell’affiliate marketing non sono necessarie conoscenze specifiche o particolari competenze, anche se – per esempio – avere dimestichezza con il web design potrà assicurare un certo vantaggio competitivo.

Quali sono i vantaggi di dedicarsi all’affiliate marketing

L’affiliate marketing rappresenta una strategia decisamente performante attraverso la quale strutturare il proprio business. Il pianeta digitale, per sua essenza, è in continua evoluzione e si muove in maniera fluida oltre che innovativa: gli aggiornamenti sono sempre dietro l’angolo. Come sottolinea l’affiliate marketer Tindaro Battaglia, i vantaggi che è possibile intercettare sfruttando questo canale specifico sono molti, partendo innanzitutto dal fatto stesso che per ottenere guadagni interessanti non è necessario creare o proporre un proprio prodotto: ci si va a occupare direttamente della promozione di un qualcosa che già esiste ed è di altri. Dunque non si avrà nessuna preoccupazione per la fase relativa al post vendita e all’assistenza, né ci sarà la necessità – nel caso in cui si abbia a che fare con degli oggetti – di possedere un magazzino fisico per mantenere i prodotti. C’è una sola variabile importante, attorno alla quale occorre focalizzare la propria attenzione: si viene pagati in base a quanto si riesce a vendere, è questo l’aspetto sul quale lavorare e da far crescere con strategie dedicate. Costruire un percorso professionale virtuoso, seguendo i giusti consigli e sfruttando le migliori tecniche, è essenziale per immergersi correttamente nell’affiliate marketing e guadagnare. Per questo motivo Tindaro Battaglia, puntando sulla sua esperienza, rappresenta la guida ideale per intraprendere questo cammino: i suoi tre corsi mirano a veicolare sia nozioni che conoscenze tecniche, per ottenere successo.