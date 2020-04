La Campania ha pubblicato un bando in cui provvederà al contributo di un bonus per affitti a famiglie in difficoltà economiche.

La Regione Campania ha pubblicato un bando in cui provvederà al contributo di un bonus per affitti di appartamenti a famiglie con reddito Isee fino a a 25mila euro. Il bando chiuderà il 27 aprile.

Campania, bando per bonus affitti

In questi tempi di piena crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria, la Regione Campania ha deciso di venire incontro alle esigenze dei cittadini. La regione, infatti, ha deciso di pubblicare un bando in cui provvederà all’erogazione di un bonus per gli affitti degli appartamenti per le famiglie in difficoltà.

Più nello specifico, il bonus potrà variare tra i 1.800 euro e i 2.000, e sarà destinato a quelle famiglie che presenteranno un redditto Isee inferiore ai 25mila euro. L’importo complessivo che verrà stanziati dalla Regione sarà di 25 milioni e il bando scadrà il 27 aprile.





Cambio di residenza

“Qualora il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel territorio del comune di residenza – è scritto nel bando regionale – il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica circa il mantenimento dei requisiti“.

“Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito nell’annualità 2019 la propria residenza in altro Comune, il contributo sarà erogabile solo in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.”

Non cumulabile con Rdc

Diversa è la situazione per chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Quest’ultimi potranno accedere al bonus solo per eventuali mensilità del 2019 non coperte dal redditto.

In sede di compilazione della domanda, quindi, dovrà barrare la casella in cui dichiara di non essere percettore del sussidio, perché altrimenti il programma lo escluderebbe a priori. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, si dovrà dichiarare per quali mensilità non ha percepito il reddito di cittadinanza in Comune.