Scostamento del deficit da 55 miliardi e drastico calo del Prodotto Interno Lordo: tutte le anticipazioni sul Def.

Mentre si attende il Consiglio dei Ministri che dovrà esaminare e approvare il Documento di Economia e Finanza (Def), sono giunte le prime anticipazioni che parlano di uno scostamento del deficit da 55 miliardi unito ad un calo del Pil di otto punti percentuali.

Def: scostamento deficit da 55 miliardi

Il ministero dell’Economia ha infatti previsto che il Prodotto Interno Lordo subisca un drastico calo dell’8% nel 2020 per poi tornare a risalire l’anno successivo per cui è previsto un +4,7%. Quanto al deficit dell’anno in corso, esso toccherebbe le due cifre per attestarsi, secondo le previsioni, al 10,3%. Lo scostamento di bilancio complessivo, è dunque gran lunga superiore a quello inizialmente ipotizzato da Roberto Gualtieri ed è pari a 55 miliardi.

Complessivamente dunque il saldo netto da finanziare è di 161 miliardi di risorse, tra cui 50 da Cassa depositi e prestiti e 30 di garanzie.

Nelle stesse ore in cui l’Europa discute sulle misure economiche da mettere in campo durante l’epidemia in corso, il Mef sta lavorando sugli interventi necessari a superare l’emergenza.





Si è parlato di 2,3 miliardi da dirottare per la Salute, e di 274 milioni da utilizzare per azzerare l’Iva sui dispositivi medico sanitari. Un miliardo e mezzo dovrebbe poi andare alla Protezione civile, 130 milioni alla sicurezza e 90 alla Difesa. L’esecutivo avrebbe poi stanziato 500 milioni per i congedi parentali e i bonus baby-sitter e il rifinanziamento del sostegno mensile per gli autonomi per i prossimi due mesi. Questa misura costerà il primo mese 4 miliardi e il secondo 3: si tratta quindi di 7 miliardi in 60 giorni.