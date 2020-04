Tridico, presidente dell'Inps, chiede un reddito emergenza di 600 euro per le famiglie in difficoltà.

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista al Corriere della Sera ha palesato il suo punto di vista sull’emergenza economica causata dal coronavirus, soffermandosi in particolare modo sui poveri aggiunti, vale a dire le famiglie rimaste improvvisamente senza reddito. Per il presidente dell’Istituto di previdenza questi nuclei familiari in Italia sarebbero circa un milione e potrebbero essere aiutati con reddito di emergenza di 500 – 600 euro al mese. “Si spenderebbero 1,5-1,8 miliardi in tre mesi”, precisa Tridico argomentando la sua sua proposta. “É un intervento che mi sembrerebbe ragionevole per aiutare chi è in difficoltà ed è rimasto escluso dai provvedimenti presi finora dal governo”.

Tridico Inps Reddito emergenza

Per il presidente dell’Inps si tratterebbe di fatto di “uno strumento temporaneo, per 2-3 mesi, per dare sostegno a quelle famiglie che non hanno accesso al Reddito di cittadinanza perché con Isee superiore a 9.360 euro”, ovvero un assegno che può essere “fino a 15 mila euro, a patto però che non siano beneficiarie di alcuna prestazione pensionistica, né abbiano redditi da lavoro o sussidi (ammortizzatori e indennità)”.





Quanto al fatto che Pd e Italia viva frenino e temano provvedimenti assistenziali che allontanino da una vera ripartenza dell’economia, Tridico obietta che “ci vogliono tutte e due le cose: aiutare le famiglie in difficoltà e ripartire gradualmente.

Nella fase 2 conteranno molto i consumi delle famiglie, e la necessità di sostenere la domanda aggregata per aiutare la ripresa”.