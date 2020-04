Gualtieri: “Aumento dello spread inevitabile, nessun pericolo”

Per Gualtieri l'aumento dello spread è inevitabile, mentre il debito tornerà a scendere già dal 2021.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato della situazione economica italiana, fortemente compressa dall’emergenza coronavirus, e dei piani per provare a risollevare le aziende e i vari operatori economici della penisola. Gualtieri si è soffermato anche su un indicatore economico finanziario tristemente noto agli italiani, lo spread, che fu il grande protagonista della crisi del 2008. Questo, che ricordiamo indica la differenza di rendimento tra due titoli dello stesso tipo e durata, con uno dei due che è considerato un titolo di riferimento, è tornato a salire, ma il ministro dell’Economia invita a non creare allarmismi: “Un aumento dello spread era inevitabile, ma è stato comunque contenuto e ha risentito anche dell’incertezza sulla risposta europea”.



Gualtieri: “Inevitabile l’aumento dello spread

“Non c’è nessun rischio Italia – continua Gualtieri – Il nostro tasso di interesse medio del debito anche quest’anno continuerà a scendere come ha fatto negli anni scorsi.

I nostri pagamenti lordi per interessi vedranno un contenuto aumento il prossimo anno, ma se consideriamo la crescente quota del debito detenuta dalla Bce i pagamenti, al netto dalla quota che ci viene retrocessa dallaBanca d’Italia, saranno in linea con quelli attuali. Questo significa che per assicurare una rapida discesa d​el nostro debito potremo tornare a un saldo primario pienamente sostenibile sul piano economico”.





Inoltre, secondo il ministro dell’Economia italiano, “il debito tornerà su un sentiero discendente già dal 2021, anche con la completa eliminazione delle clausole di salvaguardia che finalmente restituirà uno spazio per la politica economica: superiamo così uno strumento che si è rivelato del tutto inadeguato”.