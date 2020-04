Le famiglie italiane si trovano ad affrontare una crisi economica grave, costrette a usare i risparmi di una vita per sopravvivere.

Secondo uno studio elaborato da Gruppo Cerved, le famiglie italiane si trovano in grave difficoltà economica per via del coronavirus. Rimane alta la percentuale di nuclei familiari già costretti a mettere mano ai risparmi, e circa il 40% teme seriamente di perdere il lavoro.

Coronavirus, famiglie in crisi

L’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di molte famiglie che ora si trovano ad affrontare una grave crisi economica, oltre che sanitaria, tra paure e incertezze legate soprattutto al futuro lavorativo dei propri componenti.

Secondo una ricerca del gruppo Cerved, infatti, una famiglia su cinque si trova in una condizione economica allarmante, e un’alta percentuale delle famiglie intervistate non ha negato di aver dovuto obtorto collo attingere ai risparmi di una vita per continuare a rimanere a galla tra spese e necessità quotidiane.





Paure e aspettative

Scendendo più nel dettaglio di questa ricerca, l’emergenza avrebbe colpito il 32,2% nella fascia meno abbiente (fino a 20.000 euro netti all’anno), e quasi la metà (47,8%) ha dovuto intaccare i risparmi, il 18,6% in maniera consistente.

Solamente il 25,4% ha avuto contraccolpi trascurabili.

Sono le stesse famiglie ad ammettere che al momento non sembra esserci una luce in fondo al tunnel. La crisi non sarà passeggera e le aspettative per il 2021 sono anche peggiori: il 37,5% delle famiglie teme molto (il 23,2% moltissimo) la chiusura dell’azienda o la perdita del lavoro, percentuale che sale al 41,2%. Idem per la perdita di reddito: il 43,6% crede che subirà entro il 2021 un ridimensionamento dello stipendio (il 47,3% se si ragiona sul 2021), pur continuando a lavorare, e il 45% pensa di non poter mantenere i risparmi (53% tra i redditi bassi).