Per richiedere il rinnovo del bonus da 600 euro basterà un click, così ha annunciato il premier Conte durante la conferenza stampa. Vediamo come fare.

Il presidente Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa che il bonus da 600 euro per partite IVA e liberi professionisti sarà rinnovato anche per i prossimi mesi. Non solo: per evitare un sovraccaricamento del sito dell’INPS, è prevista una modalità semplificata. Non sarà più necessario, quindi, reinserire la richiesta da zero, ma rinnovarla con un semplice click. Vediamo come richiedere il rinnovo del bonus da 600 euro.

Rinnovo semplificato del bonus da 600 euro

Il bonus per liberi professionisti e partite IVA non solo sarà rinnovato per i prossimi mesi, ma sarà anche più semplice richiederlo. Il bonus da 600 euro, già previsto dal decreto Cura Italia, infatti continuerà a essere erogato. Molte attività, infatti, resteranno ancora chiuse per un mese, per cui sono necessari nuovi aiuti per tutte le imprese che stanno tardando la riapertura.

Durante la conferenza stampa il premier Conte si è scusato per i ritardi della cassa integrazione e per l’erogazione del bonus.

Anche per evitare questi ritardi, il Governo sta pensando a una modalità semplificata per rinnovare la richiesta. In questo modo tutti quelli che hanno già fatto la richiesta lo scorso mese potranno richiedere il bonus per il prossimo mese semplicemente con un click, anziché ripetere tutta l’operazione da zero.

La semplificazione è necessaria anche per evitare un sovraccaricamento del sito dell’INPS, che lo scorso mese è andato in down per i numerosi accessi effettuati in poche ore e ha messo in pericolo i dati sensibili delle persone.





Partite IVA: sale l’importo del bonus

Per le partite IVA le novità non finiscono qui. Il Governo sta pensando di aumentare l’importo dagli attuali 600 euro fino a una somma compresa tra 700 e 800 euro. Inoltre il bonus sarà erogato sia per il mese di maggio che per il mese di giugno, sempre nella modalità semplificata allo studio del Governo.