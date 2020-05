Fase 2, in arrivo il reddito di emergenza: da 400 a un massimo di 800 euro mensili. Rimangono dubbi sulla durata e sui beneficiari.

Era già stato annunciato a marzo, e doveva essere presente nel decreto di aprile. Che poi è slittato a maggio. Insomma, la lunga storia del reddito di emergenza sembra aver trovato un epilogo: potrebbe essere approvato in settimana.

Reddito di emergenza, i dettagli

Il reddito di emergenza aiuterà un milione di cittadini e famiglie italiane in difficoltà: da un minimo di 400 euro mensili per i single fino a 800 euro per le famiglie più numerose. Il reddito di emergenza, o Rem, ha però ancora molti dubbi nella sua formulazione, in primis il pubblico verso cui si rivolge, che non è ancora ben definito. Dubbi anche sulla durata del bonus, dopo che la proposta di tenerlo in atto per 3 mesi è stata bocciata: più probabile che ne duri solo due, come annuncia Nunzia Catalfo. Ciò che è certo è che al Rem potranno accedere solo le persone che non percepiscono altri sussidi.





I requisiti per richiedere bonus

Nel frattempo sono stati definiti i requisiti che dovranno avere i beneficiari del Rem.

Quattro sono le condizioni. La prima è possedere la residenza italiana, la seconda riguarda il reddito familiare: questo non deve superare i 400 euro per i single e gli 800 per le famiglie. Poi, il patrimonio mobiliare del 2019 deve essere inferiore ai 10mila euro per i single e 20mila per i nuclei familiari. Ultima condizione, l’Isee della famiglia non deve superare i 15mila euro.