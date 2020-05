Il Ministro del Lavoro ha comunicato che sul sito Inps si potrà fare domanda per il reddito di emergenza già da fine maggio 2020.

Da fine maggio 2020 sarà possibile richiedere il reddito di emergenza sul sito ufficiale Inps. Il bonus da 1 miliardo di euro andrà ad 1 milione di famiglie italiane, con una quota fra i 400 e gli 800 euro secondo la composizione del nucleo familiare. Per il Ministero del Lavoro si sono stanziati 26 miliardi di euro da impiegare in misure di sostegno.

Il reddito di emergenza Inps

In aggiunta al reddito di cittadinanza, che copre già 2,5 milioni di italiani, questo indennizzo mira ad aiutare i cittadini durante il difficile periodo di emergenza Coronavirus.

La domanda per ricevere il reddito di emergenza andrà presentata sul sito web Inps e verrà erogato per due mensilità, senza possibilità di rinnovo. L’importo sarà inoltre fisso, da calcolare in base al numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente.

Come calcolare il bonus

Il calcolo della spettanza ricalca quello del reddito di cittadinanza: bisogna associare al richiedente il valore 1 ed aggiungere 0,4 per ogni componente maggiorenne della famiglia oppure 0,2 per minorenne, ottenendo così il parametro di scala.

Il risultato dovrà essere moltiplicato per il valore base di 400 euro.

Il parametro di scala potrà raggiungere al massimo il valore di 2, per questo motivo il reddito di emergenza ha un tetto massimo di 800 euro. Qualora in famiglia sia presente un disabile grave o persona non autosufficiente, tale valore potrà aumentare a 2,1 fino ad un massimo quindi di 840 euro d’indennizzo.

Inoltre, il reddito di emergenza non spetta qualora un componente del nucleo familiare sia sotto contratto di lavoro subordinato, con retribuzione lorda pari o superiore allo stesso.