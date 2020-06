L'evento dedicato all'affiliate Marketing sarà esclusivamente online dal 19 al 23 ottobre.

L’Affiliate Week Online è finalmente realtà. Bisogna sapersi reinventare in tempi di pandemia da Coronavirus e gli organizzatori, dopo esser stati costretti a rinviare l’Affiliate Expo a marzo 2021, hanno pensato di non lasciar soli gli amanti del mondo del digital marketing annunciando un’intera settimana di webinar con i maggiori esperti del settore.

L’evento sarà in programma nella stagione autunnale, precisamente nella settimana che va da giorno 19 al 23 ottobre 2020. Sarà un’importante opportunità per poter ascoltare i webinar su casi studio, trends e strategie comodamente relative all’Affiliate Marketing direttamente da casa.

Come partecipare ad Affiliate Week Online

L’Affiliate Week Online è un’opportunità di incontro, seppur a distanza, tra amanti del mondo del marketing. Anche per questa edizione la possibilità di relazionarsi con i maggiori players italiani e internazionali. Come partecipare all’Affiliate Week Online in programma dal 19 al 23 ottobre? Se si è già in possesso del tagliando valido per l’Affiliate Expo 2021, in programma a Roma dal 19 al 21 marzo, l’evento Affiliate Week Online sarà gratuito senza alcun costo aggiuntivo. Contrariamente, basterà mettersi in contatto con gli organizzatori per avere tutte le informazioni del caso.





In merito al rinvio dell’Affiliate Expo, invece, gli organizzatori ribadiscono la propria posizione: “Ci è difficile immaginare Affiliate Expo in questo modo: con termoscanner per il controllo della temperatura e gel sanificante all’ingresso; con una platea molto limitata di persone dotate di mascherina e guanti; con ingressi nell’area sponsor su prenotazione; momenti di networking e momenti ludici inammissibili; molti partecipanti internazionali non presenti. Dopotutto, il networking e le opportunità di business che da esso derivano costituiscono da sempre

il perno del nostro evento”.

I biglietti già acquistati per l’Affiliate Expo 2021 sono cedibili con un cambio di intestazione ma, fanno sapere dall’organizzazione, non sono rimborsabili.