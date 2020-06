Ecobonus al 110% per le seconde case e proroga al 2022: l’ipotesi

Il governo ha presentato degli emendamenti al Decreto Rilancio per allargare l'ecobonus al 110% anche alle seconde case.

La maggioranza è al lavoro per far sì che l’ecobonus al 110% previsto l’efficientamento energetico venga esteso anche alle seconde case (purché non di lusso) e fino al 2022. Sono infatti diversi gli emendamenti presentati in tal senso dai partiti di governo che potrebbero essere inseriti nel Decreto Rilancio.

Ecobonus al 110% per le seconde case

Il bonus consiste in forti detrazioni fiscale per interventi di efficientamento energetico, antisismici o di installazione di pannelli solari. Se il Parlamento approverà le modifiche sarebbe applicabile a tutte le prime case e alle seconde case, non condominiali e non di lusso. In particolare la detrazione al 110% si applica alle le spese sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Gli interventi contemplati sono tra i più diversi e vanno dall’isolamento termico alla sostituzione degli impianti di riscaldamento. La proposta ha soddisfatto sia i pentastellati che i democratici. La deputata del Pd Martina Nardi ha commentato positivamente l’incontro della maggioranza che ha trovato la giusta sinergia. “Si tratta di un grande successo che consolida il governo: meno litigi e più emendamenti comuni, come in questo caso, rappresentano un modello di buon auspicio per il lavoro futuro“, ha affermato.

Allo stesso modo anche Riccardo Fraccaro del M5S ha accolto con favore gli emendamenti, affermando che il suo obiettivo è sempre stato quello di estendere l’ecobonus. Questo il suo commento alla discussione sul Decreto Rilancio: “La proposta iniziale che ho presentato prevedeva proprio questo ampio margine temporale e di applicazione“.