Assicurazione del credito per le imprese: quando è utile

Tutti i pro e i contro dell'assicurazione del credito per le imprese: strumento utile ad alcune aziende per evitare il fallimento.

Nell’ambito del settore delle assicurazioni e di quello delle imprese, non possiamo non citare i motivi per i quali scegliere un’assicurazione del credito. Si tratta di un servizio che solitamente risulta conveniente per diversi motivi e in diverse situazioni. In generale dobbiamo dire che per un’azienda, nel corso delle attività che svolge, c’è sempre uno specifico rischio di perdite, anche ad esempio per i possibili debiti. L’assicurazione del credito può essere uno strumento valido per evitare di conseguenza un possibile fallimento dell’impresa, che potrebbe essere inevitabile ad esempio nel momento in cui diventa elevato il numero di debitori. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta e quando un’impresa dovrebbe ricorrere a questo strumento assicurativo.

Di che cosa si tratta

L’assicurazione del credito è uno strumento assicurativo che può essere messo in atto da differenti tipologie di imprese con l’obiettivo di evitare il fallimento derivante da entrate che potrebbero essere mancate. Nel caso di insolvenze che durano nel tempo, l’assicurazione del credito potrebbe fornire un’adeguata protezione, coprendo il rischio commerciale di un’azienda.

Un’assicurazione di questo tipo permette di coprire i crediti con il fine ultimo di proteggere il flusso di cassa. In questa maniera, tenendo conto di un massimale ben preciso che viene calcolato sulla base dell’importo massimo indennizzabile, un’impresa potrà svolgere le sue attività nel mondo del commercio sapendo sempre di poter contare su una specifica copertura del rischio.

In quali casi è consigliata

Grazie agli strumenti offerti dall’assicurazione del credito è possibile in qualunque momento effettuare un monitoraggio specifico della possibilità del rischio di credito.

I vantaggi sono molteplici, perché si riuscirà a garantire all’impresa una certa solidità, anche nei confronti degli investitori e delle banche. Inoltre sarà possibile attuare delle specifiche opportunità di crescere e di espandersi, anche verso nuovi mercati. Pensiamo per esempio alla possibilità per un’azienda di internazionalizzarsi e quindi di aprirsi verso nuovi mercati, anche al di fuori dell’Italia.

Come funziona la copertura

Come abbiamo già visto, una copertura assicurativa di questo genere è consigliata in diverse situazioni. L’obiettivo è quello di evitare il fallimento di un’impresa, che potrebbe ritrovarsi in alcune situazioni ad avere a che fare con delle mancate entrate in cassa.

Con questa copertura un’azienda può quindi proteggersi nei confronti di difficoltà dal punto di vista finanziario che potrebbero derivare da insolvenze che durano nel corso del tempo.

Per attivare un’assicurazione del credito, un’impresa deve rivolgersi innanzitutto ad una società specializzata. Il gruppo di lavoro degli esperti che operano nel settore effettuerà una specifica valutazione dello stato dell’azienda, analizzando tutti i dettagli in relazione alla condizione finanziaria in cui l’impresa si trova.

Allo stesso tempo la società specializzata in questo campo valuterà il rischio di insolvenza che potrebbe verificarsi in relazione ai clienti dell’impresa stessa. Per ogni cliente viene predisposto quindi un vero e proprio punteggio, che tiene conto della situazione finanziaria specifica, e contemporaneamente viene stabilito anche un limite massimo per l’assicurazione.

Cosa permette di ottenere un’assicurazione di questo tipo

Come dicevamo in precedenza, i vantaggi di un’assicurazione del credito possono essere diversi, perché uno strumento assicurativo di questo tipo può offrire diverse possibilità di azione per un’impresa. La copertura assicurativa che fa capo ad uno strumento di questo genere funziona in maniera semplice.

Innanzitutto dobbiamo ricordare l’aspetto che riguarda la possibilità di usufruire di una copertura del rischio di insolvenza. Attraverso la possibilità di individuare coloro che possono essere dei buoni pagatori, inoltre, si possono rendere più forti i rapporti con i vari clienti di un’impresa.

L’assicurazione del credito è consigliata anche in altre situazioni, ad esempio quando un’azienda ha la necessità di affidarsi a vari finanziamenti che possono essere offerti dagli istituti di credito. In questo modo si otterranno diverse possibilità di azione in sicurezza, perché si potrà contare su rapporti migliori anche con le banche.

Infine un’assicurazione di questo tipo consente ad un’impresa di poter contare su una sicurezza maggiore e su una solidità ben precisa nel momento in cui ha la necessità di puntare verso investimenti nuovi, anche, come abbiamo visto, in altri mercati al di fuori del nostro Paese.

È importante affidarsi a dei professionisti

Ricordiamo anche che un’impresa, per poter usufruire di una specifica assicurazione del credito, deve avere a disposizione alcuni requisiti importanti. Innanzitutto deve avere una certa dimensione.

Non possono essere assicurate ad esempio le aziende che hanno tantissimi clienti con fatture di importi di piccole dimensioni.

Naturalmente è importante per un’azienda che si rivolge a questo strumento assicurativo poter effettuare una specifica analisi della situazione finanziaria specifica. Solo in questa maniera, con l’aiuto di una società di esperti che operano in questo settore, sarà possibile valutare il business dell’impresa e comprendere quali sono i vantaggi di un’assicurazione del credito per le imprese.

È essenziale, quindi, prima di attivare questa possibilità, analizzare le opportunità che si hanno a disposizione e valutare, con l’aiuto di una società specializzata, il rischio di insolvenza che caratterizza i clienti dell’azienda.