Buone notizie per studenti universitari e coppie under 35: con il Family Act arrivano agevolazioni sugli affitti prima casa.

Il Family Act prevede anche agevolazioni sugli affitti prima casa. Con la legge delega presentata nella serata di giovedì 11 giugno dal Governo Conte si punta a rendere meno esosa la spesa relativa alle locazioni attraverso dei veri e propri bonus.

Una misura che punta verso due direzioni: la prima è quella di alleggerire il carico delle famiglie che sostengono figli universitari ‘fuori-sede’, dunque con un affitto da pagare; la seconda si pone l’obiettivo di favorire la vita di coppia per gli under 35 attraverso degli sconti per i canoni di locazione.

Family Act, le agevolazioni sugli affitti

Nel testo del Family Act si evidenzia come uno degli obiettivi del Governo Conte sia quello di favorire il sostegno verso le famiglie: “Mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per le figlie e i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario”.



Inoltre, si fa riferimento anche ad agevolazioni per le coppie e gli affitti prima casa. L’obiettivo del Governo Conte, con il Family Act, è anche quello di: “Sostenere le giovani coppie, composte da soggetti ambedue di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda, mediante agevolazioni fiscali, per l’affitto della prima casa”.