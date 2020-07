Tra le misure contenute nel Family Act c'è anche la possibilità che dal 2021 l'assegno unico per figli a carico venga erogato fino a carichi di 21 anni.

Il ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti ha annunciato che il governo sta lavorando per far sì che l’assegno unico universale per i figli a carico fino a 21 anni arrivi dal 2021. Si tratta di uno dei provvedimenti da inserire nel Family Act di cui giovedì 2 luglio 2020 si è svolta la discussione generale alla Camera dei Deputati.

Assegno unico per i figli a carico 2021

Apprezzando il contributo fornito sia dai partiti di maggioranza che di opposizione ha spiegato che ogni mese le famiglie riceveranno una somma per ciascun figlio, dalla nascita fino ai 21 anni, con una maggiorazione dal terzo figlio. In più le famiglie in cui sono presenti figli disabili avranno diritto a una maggiorazione che va dal 30% al 50% per tutto l’arco della vita.

Per quanto riguarda l’ammontare della cifra si sta pensando ad un compenso fra 200 e 250 euro.

Tra le altre misure contenute nel Family Act ve ne sono alcune relative ai congedi parentali. La legge stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio.

Si inserisce poi la possibilità di un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico, per i colloqui con i professori dei figli.





Il provvedimento lavorerebbe anche sugli asili. Nell’ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, prevede anche un buono per il pagamento delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia.