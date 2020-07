Supermercato24, da 6 anni protagonista nel settore e-grocery, si rinnova, cambia nome e logo per aprirsi al mercato globale: nasce così Everli.

Supermercato24 si rinnova: il marketplace della spesa online, protagonista nel settore e-grocery da ben sei anni, avvia un processo di rebranding per aprirsi al mercato globale. Nasce così Everli, una realtà dal nome immediato, che mira a coinvolgere un pubblico diversificato, volgendo lo sguardo a confini più ampi e a un modo sempre più innovativo e pratico di fare la spesa.

La procedura di rebranding fa parte di una strategia con la quale l’azienda, pur mantenendo ben salda la propria mission e il patto di fiducia stipulato con i clienti, si rinnova. Un processo che fa parte di un piano ben più ampio, in cui si inserisce anche un nuovo logo, “Mano”, con il quale il marchio comunica alla clientela la sua intenzione di diffondere un nuovo modo di fare la spesa.

Supermercato24 diventa Everli e cambia logo

Il nuovo logo di Everli, ottenuto con un tratto continuo che si chiude su se stesso, rimanda all’idea di prossimità e alla volontà del brand di tendere una mano al cliente: una grafica immediata, intuitiva e chiara, che sottolinea la volontà di migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente in fase d’acquisto.

A proposito del nuovo brand è intervento anche Federico Sargenti, CEO di Everli: “Si tratta di un cambiamento importante ma naturale per una realtà in costante crescita ed evoluzione”- ha infatti spiegato il CEO – “vogliamo diventare un brand di riferimento per il mercato europeo, con un nome facile da ricordare e che infonda in chi ci sceglie un senso di serenità”.

Un processo, quello del rebranding, reso necessario anche dalla recente acquisizione, da parte di Everli, della polacca Szopi, oltre che dalla crescita esponenziale che la scale-up ha registrato nel corso dell’ultimo anno, quando il volume d’affari, rispetto ai dati rilevati nel 2019, è più che raddoppiato.

Spesa online: il modello Everli

L’iter che ha permesso a Everli di consolidarsi ha origine da un servizio che ha saputo rispondere alle esigenze degli italiani in qualsiasi contesto, compreso quello della pandemia. Il brand ha infatti riscritto il concetto di spesa online, definendolo non più soltanto come una risorsa cui attingere per questioni di comodità, ma come una risposta a un bisogno che accomuna migliaia di consumatori.

Si è così consolidata un’importante occasione di crescita, che ha proiettato l’influenza del brand tanto sul mercato italiano, quanto su quello estero. La scommessa ha inoltre permesso all’azienda di raggiungere e mantenere obiettivi molto importanti, che si rifletteranno anche sull’organico interno: verranno selezionati shopper sempre più qualificati per gestire le richieste del cliente in tempi brevi, procedendo poi alla consegna a domicilio.





Everli: i nuovi servizi per la spesa online

Oggi la sfida di Everli va oltre il rebranding: l’azienda ha annunciato un interessante upgrade della sua offerta, che riguarda la maggior parte dei servizi destinati alla clientela. Il nuovo modello prevede, infatti, un progetto di vendita dalle numerose potenzialità, che consente all’utente di accedere a una vasta gamma di personalizzazioni, destinate a semplificare l’esperienza di acquisto.

Con i nuovi servizi di Everli, ad esempio, l’acquirente può controllare se ci siano sostituzioni relative ai prodotti scelti, includere o escludere qualsiasi articolo dalla propria lista, anche all’ultimo minuto, e supervisionare ogni aspetto dell’elaborazione della richiesta: dallo stato del pagamento, fino alle tempistiche di consegna.

In aggiunta, Everli ha annunciato un potenziamento dei servizi di trasporto di prodotti freschi e surgelati, che si avvarrà di borse particolarmente adatte alla conservazione e alla distribuzione del fresco.

La spesa a domicilio ovunque

A sostenere l’efficienza di un servizio destinato a una crescita costante, una continua collaborazione con oltre 25 partner, leader nella vendita e nella distribuzione di prodotti alimentari. Un modello che la società oggi affianca a un progetto di grande espansione, che punta a coprire anche quelle aree del territorio spesso non raggiunte da questa tipologia di consegne.

La nuova sfida di Everli, oggi presente in circa 50 province italiane e 12 città polacche, è quella di portare la spesa a domicilio ovunque, anche nei centri di media e piccola grandezza, così da tener fede a quella vision aziendale che riconosce nella vicinanza con il consumatore il suo punto di forza.