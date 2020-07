Servizi di interpretariato: tutto quello che c’è da sapere

I servizi di interpretariato Landoor sono concepiti per rendere la comunicazione in un contesto internazionale più semplice e fluida.

Imprenditori, professionisti e aziende di qualsiasi settore e dimensione oggi devono necessariamente confrontarsi con uno scenario internazionale, dovuto al continuo espandersi del mercato e all’esigenza di rivolgersi a un target di riferimento sempre più ampio ed eterogeneo. Chiunque svolga un’attività produttiva o commerciale, o fornisca qualsiasi tipo di servizio, deve studiare in ogni dettaglio la propria strategia di comunicazione, al fine di interagire correttamente non solo con clienti reali e potenziali ma anche con fornitori e collaboratori provenienti da contesti geografici e culturali differenti.

La globalizzazione costituisce un indubbio vantaggio, che consente a un’azienda, anche di piccole dimensioni, di farsi conoscere al di fuori del proprio territorio, grazie soprattutto all’utilizzo degli strumenti di marketing online. Nello stesso tempo, il mercato globale richiede l’elaborazione di strategie di comunicazione efficaci per i singoli Paesi target.

Scegliere un partner in grado di gestire la comunicazione a livello globale è quindi il primo passo da compiere per qualsiasi azienda che abbia deciso di proporsi oltre i confini nazionali ed estendersi su un mercato sempre più vasto. I servizi di interpretariato Landoor sono concepiti proprio per rendere la comunicazione più semplice e fluida, rispondendo a qualsiasi esigenza con professionalità e precisione.

Si parla, infatti, di una realtà che da oltre trent’anni offre ai suoi clienti la possibilità di migliorare e ottimizzare le strategie comunicative progettate e realizzate al fine di imporsi sui mercati internazionali. Landoor mette a disposizione delle aziende servizi linguistici professionali come, tra gli altri, l’interpretariato, la localizzazione e le traduzioni, pensati e strutturati in modo da raggiungere un target internazionale.

Interpretariato madrelingua per rafforzare la comunicazione internazionale

Il successo e la crescita di un’azienda dipendono in gran parte dalla sua capacità di gestire i rapporti con un mercato sempre più eterogeneo, complesso ed esigente. Un servizio di interpretariato professionale consente di fornire una comunicazione orale vincente in occasione di eventi, business meeting e conferenze multilingue. Un’agenzia di traduzioni e interpretariato professionale e qualificata si avvale di un team di interpreti bilingui in possesso di comprovate competenze in determinati settori, che spaziano dal mondo medico-scientifico alla moda e al design, fino alla tecnologia e al mondo Oil&Gas, al luxury, al turismo e al mondo istituzionale.

I servizi di interpretariato vengono forniti sempre con la massima discrezione e riservatezza, attenendosi a rigorosi standard di qualità e usufruendo di strumenti professionali specifici e modalità differenti, in base al tipo di esigenze del cliente e alla tipologia di evento.

Interpretariato simultaneo per eventi di carattere internazionale

Per un’azienda operante in un ambiente internazionale, che organizza congressi, incontri e conferenze con la partecipazione di speaker di diverse lingue e nazionalità, è importante poter contare su un servizio di interpretariato simultaneo, curato da professionisti in possesso non solo di un vasto patrimonio linguistico-culturale, ma anche di profonde conoscenze del settore professionale di riferimento.

In questo caso, il servizio può includere anche il noleggio di tutta l’attrezzatura tecnica necessaria a gestire correttamente l’evento, dagli impianti audio alle cabine, e le tecniche di interpretariato possono variare in relazione al tipo di evento e al numero di persone coinvolte.

Per congressi o eventi in cui vi è un numero elevato di partecipanti, è preferibile l’installazione di una cabina, qualora non fosse già presente in loco, all’interno della quale si alterneranno due interpreti ogni ora o mezz’ora circa. Mediante l’impiego di un microfono, il discorso del relatore verrà tradotto in tempo reale e il pubblico potrà ascoltare grazie agli auricolari forniti prima dell’inizio della conferenza.

In presenza di meeting a cui partecipa un numero ridotto di persone, è consigliabile affidarsi alla tipologia di interpretariato denominata bidule, che comporta l’impiego di dispositivi atti a trasmettere e ricevere una traduzione in simultanea.

Traduzione e interpretariato in remoto per videoconferenze e webinar

La continua implementazione degli strumenti digitali permette alle aziende di comunicare a distanza e operare in remoto, senza necessità di organizzare un incontro vis à vis, ma avvalendosi di strumenti digitali appositamente progettati per questo specifico utilizzo. La tecnologia digitale permette in questo modo di gestire una comunicazione multilingue anche a distanze considerevoli e di ridurre i costi dovuti alle spese logistiche: un sistema vantaggioso non solo per le aziende, ma anche per gli enti e gli istituti che si occupano di formazione professionale.

I software di telecomunicazione permettono di organizzare videocall, videoconferenze e webinar. Inoltre, un altro strumento molto importante è costituito dai videocorsi di formazione: si tratta in questo caso di vere e proprie aule virtuali che permettono la formazione a distanza di un gruppo di persone. Le aziende che organizzano videocorsi, incontri formativi a distanza o videoconferenze possono rivolgersi con facilità anche a un’audience internazionale grazie ai servizi di interpretariato simultaneo in remoto, in grado di fornire una traduzione in tempo reale non solo per le chiamate video ma anche per conferenze a distanza, webinar e lezioni in aula virtuale.

Servizi linguistici per tutte le realtà aziendali

Le opportunità linguistiche a disposizione di tutte quelle aziende e quelle realtà che necessitano di potenziare l’attività comunicativa in vista di un’espansione verso i mercati globali sono numerose. Tra le diverse proposte, è opportuno menzionare anche la localizzazione dei siti web, un servizio che prevede non solo la traduzione dei contenuti digitali, ma anche l’adattamento degli stessi al mercato di destinazione, restando il più fedeli possibile al messaggio che si intende comunicare.

Per quanto riguarda le traduzioni, i professionisti del settore non si limitano a tradurre un testo da una lingua ad un’altra, ma contestualizzano il messaggio in riferimento allo specifico settore di riferimento e alla realtà culturale a cui è indirizzato. Un altro servizio messo a disposizione delle imprese è quello di copywriting, che comporta la realizzazione o la traduzione di contenuti in una specifica lingua, strutturati in modo da potenziare e rafforzare la visibilità del brand mediante, per esempio, il posizionamento dei siti web all’interno dei motori di ricerca.

Ogni strategia comunicativa adottata da partner linguistici come Landoor viene personalizzata tenendo conto dell’obiettivo che il cliente intende perseguire e del target che vuole raggiungere.