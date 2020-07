Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, propone prelievo mensile per il Fisco. Anche le partite Iva sono incluse.

Il Fisco potrebbe introdurre un prelievo mensile, salutando il sistema di acconti e saldi annuali nei mesi delle dichiarazioni dei redditi. Questa l’idea del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con eventuale addebito diretto dal conto corrente del contribuente, anche per le partite Iva.

Fisco, prelievo mensile dai conti correnti?

Le tasse, dunque, si potrebbero pagare mensilmente per far ripartire l’Italia a livello economico. Ne ha parlato lo stesso Ruffini durante un’intervista a Repubblica, in merito al dibattito sul taglio dell’Iva o Irpef.

Sono due le possibilità del Fisco per rimettere in moto il sistema: ridurre il cuneo fiscale, agire direttamente su piccole e piccolissime imprese a partita Iva.

“A loro dovrebbe essere esteso il sistema di tassazione per cassa consentendo l’immediata deducibilità degli investimenti, invece di diluirla nel tempo con gli ammortamenti”, spiega il direttore dell’Agenzia delle Entrate, “Questa sorta di cash flow tax potrebbe essere un buon strumento per far ripartire gli investimenti e quindi la produzione”.





Ruffini: “Un sistema di liquidazione periodica”

Secondo l’idea di Ruffini, i contribuenti non dovrebbero più avere a che fare con acconti e saldi annuali: l’intero sistema verrebbe soppresso, così come la ritenuta d’acconto dei professionisti. “Si potrebbe costruire un sistema di liquidazione periodica mensile delle imposte sui redditi agganciato all’andamento della cassa delle imprese”, aggiunge, “con l’addebito delle somme dovute sul conto corrente del contribuente, previa sua autorizzazione o la compensazione delle perdite nel primo periodo successivo utile”.

L’Agenzia delle Entrate potrebbe inoltre calcolare mensilmente quanto deve incassare, introducendo quindi un sistema di prelievi mese per mese “invece dei saldi e acconti annuali che producono spesso problemi di liquidità”.