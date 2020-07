Il Governo Conte starebbe pensando, in accordo con l'Inps, a una riforma pensioni che prevederebbe la Fornero bis.

Sulla riforma pensioni la questione è sempre alquanto scottante. Mentre resta in vigore l’esperimento quota 100, la paura dei contribuenti italiani ancora alle prese con il mondo del lavoro è quella di dover fare i conti – nei prossimi anni – con una nuova riforma stringente sulla fuoriuscita dal lavoro dovuta all’emergenza economica causata dal Coronavirus.

Per questo motivo, l’ex sottosegretario al Welfare, Alberto Brambilla, in una lunga intervista concessa a ‘La Verità’ denuncia il presunto piano del Governo Conte in accordo con l’Inps: l’introduzione della Fornero Bis.

“Ci sono molte fake news sul tema – denuncia Brambilla -. I pensionati sono molti meno dei lavoratori, semmai sono le prestazioni previdenziali che sono di più, ma perché in Italia si percepisce spesso più di una pensione”.





Pensioni: in arrivo una Fornero bis?

Il Governo Conte non ha smentito i dati forniti dalla Cgia di Mestre, secondo cui invece il numero dei pensionati sarebbe superiore alla forza lavoro, perché secondo l’ex sottosegretario al Welfare: “Questo governo sta buttando miliardi e miliardi nel più improduttivo assistenzialismo.

La spesa per le pensioni non c’entra quasi nulla, ma la ministra Nunzia Catalfo tace e non rassicura l’Europa, mentre il Pd spinge per cancellare ogni traccia dei provvedimenti del governo gialloblù, anche se a dire il vero quota 100 non è tecnicamente impeccabile”.

Secondo quanto analizzato da Brambilla la spesa per le pensioni è pari a 150 miliardi di euro. Ma il Governo Conte continua a punzecchiare i pensionati e prossimamente potrebbe emergere una sorta di Fornero Bis con una riforma pensioni: “E sarà un provvedimento ancora più duro per gli italiani”, conclude l’ex sottosegretario al Welfare.