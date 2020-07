Overplace: un innovativo servizio sul web per le aziende

Overplace offre un servizio fondamentale alle piccole e medie imprese che desiderano aumentare la propria visibilità sul web.

Le piccole e medie imprese sono ormai convinte che le principali strategie di marketing si realizzano sul web, grazie alla progressiva incentivazione di consultazioni che gli utenti effettuano ogni giorno. Chi non è presente in rete gode di una scarsa visibilità in quanto ormai la netta maggioranza delle transazioni avviene via internet, anche soltanto nella fase informativa che prelude la conclusione di un affare.

In che cosa consiste Overplace

Unico e innovativo, Overplace è un servizio che consente alle piccole e medie imprese di farsi trovare sul web, per poi creare un proficuo dialogo con i suoi interlocutori, attraverso i vari canali dei social network e poter condividere le recensioni dei consumatori. L’obiettivo che si propone è dapprima quello di arrivare a un target di riferimento che viene poi fidelizzato attraverso un oculato impiego di SMS, e-mail e chat.

In questo modo gli utenti costituiscono un gruppo di riferimento in grado di instaurare un rapporto biunivoco con l’organizzazione, contribuendo (con i loro giudizi) a creare una reputazione a 5 stelle di Overplace, ma soprattutto dell’impresa presente nel portale. È risaputo come l’attuale tendenza dei consumatori sia sempre maggiormente orientata verso la digitalizzazione sia per quanto riguarda la ricerca di prodotti che di servizi.

Di conseguenza qualsiasi azienda può aumentare il proprio giro d’affari in proporzione alla sua visibilità e dunque alla possibilità di farsi trovare. Considerato un efficace canale di comunicazione, il portale Overplace.com può essere facilmente consultato grazie alla sua estrema intuitività, per offrire alle aziende un nuovo modo di interagire con la potenziale clientela.

Vantaggi offerti da Overplace

Il segreto del successo per qualsiasi business sta nella tempestività con cui un’impresa è in grado di rispondere alle domande del consumatore, che solitamente è intenzionato a esaudire velocemente le proprie esigenze. La possibilità di accedere al web stando comodamente a casa propria, unita all’opportunità di visionare una moltitudine di offerte presenti in rete, ha contribuito a modificare radicalmente il modo di concludere le trattative.

Velocità, praticità, versatilità e convenienza rappresentano i principali attributi che al momento caratterizzano ogni strategia di marketing, a patto che a monte sia presente un’assoluta disponibilità. Ecco perché Overplace si configura come una struttura estremamente utile per migliorare il business di chi è presente in rete per essere raggiunto dalle richieste degli utenti-consumatori.

Soprattutto in questo periodo post-pandemia da Covid-19, in cui ogni tipo di transazione viene affidato preferibilmente a internet, il successo delle imprese dipende in gran parte dalla loro capacità a “farsi trovare” attraverso i canali web, i social network e la mobilità su smartphone. Uno dei principali vantaggi offerti da questa piattaforma è la possibilità di sfruttare una forma di pubblicità ad ampio raggio con costi decisamente contenuti.

Inoltre l’estrema semplicità d’impiego che la distingue da altri fornitori consente un utilizzo particolarmente vantaggioso per gestire tutte le operazioni di marketing on-line. Mediante le pagine azzurre di Overplace, ogni impresa può rendersi visibile in rete inserendo indirizzo, numero di telefono, e-mail e orari di apertura, oltre che il proprio sito web e i feed-back dei clienti.

Come funziona Overplace

Grazie alle opzioni Google My Business e Apple Maps Connect viene offerta l’opportunità di gestire la vetrina e sincronizzarla con news, immagini, prenotazioni, menu digitali e cataloghi, per potenziare al massimo la visibilità. In questo modo viene assicurata un’ulteriore garanzia di successo dato che l’impresa è facilmente reperibile anche su dispositivi mobili Apple e Android. Un’interessante innovazione del sistema è quella di inviare SMS e mail alla clientela in determinate occasioni, come compleanni, anniversari o festività, allo scopo di instaurare un vantaggioso rapporto interpersonale.

È inoltre possibile la creazione di landing page con un semplice editor, che possono poi venire agganciate ad uno short link “clikka.me“. Tenendo conto dell’enorme potere dei social, Overplace ha impostato gran parte della sua strategia sulla gestione dei contenuti delle pagine Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram. Il sistema offre anche l’interessante opzione di attivare un nuovo canale di comunicazione con la clientela consistente in un modulo Live Chat che permette ai visitatori del sito in questione di chiedere informazioni direttamente tramite chat.

Un’altra prestazione messa a disposizione da Overplace è il Modulo Catalogo, il cui scopo è quello di pubblicare, sponsorizzare e vendere i propri prodotti/servizi direttamente dal portale. Il catalogo può essere consultabile nella vetrina, nel sito o anche nella personale FanPage di Facebook.

Grazie a un’assoluta disponibilità, il Modulo Prenotazioni permette agli utenti di effettuare prenotazioni on-line 24 ore su 24 per ogni giorno dell’anno. Si tratta di un servizio intelligente capace di discriminare la gestione operativa in rapporto al numero di operatori presenti e dei servizi erogabili. A ulteriore garanzia dell’assoluta affidabilità dei suoi servizi, oltre 10.000 aziende italiane hanno scelto le pagine azzurre Overplace.