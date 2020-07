Il nuovo sistema degli imprenditori per realizzare un progetto

"Progetto Perfetto" di Matteo Scalise è il primo corso per imprenditori considerato come la Laurea in business da chi l’ha provato.

Fino ad oggi nel nostro paese, qualunque persona avesse voluto creare un proprio progetto non avrebbe avuto l’aiuto di nessuno. Nessun consiglio sul come partire o su quali scelte fossero più giuste — nel senso imprenditoriale del termine. Questo significa inoltrarsi da soli nella complessa macchina della competizione. Che purtroppo spesso si traduce nella chiusura della propria attività nei primi 5 anni come confermano i dati.

Ed è in questo clima di incertezze che un giovane ragazzo calabrese ha deciso di mettersi in gioco. Come molti ragazzi prima di lui ha coltivato dentro di sé il sogno di riuscire a creare qualcosa che gli permettesse di vivere lo stile di vita che sognava per lui e la propria famiglia. Dopo sforzi economici e nottate insonne a studiare piani di marketing, decise di investire ciò che aveva aprendo un Lounge Bar a Cosenza a 100km da casa sua.

Tuttavia, la maledizione dei 5 anni si realizzò anche per lui. Nonostante partisse con alcune nozioni di marketing, questo non bastò. Così Matteo decise di dare in gestione il locale prima di essere costretto ad abbassare la serranda in modo forzato. Fu in questo momento di “fallimento” che decise di dare il tutto per tutto. Analizzando centinaia di migliaia di Business Model. Così da capire cosa li accomuna.

Gli fu presto chiaro che purtroppo il 98% delle attività che chiudono hanno sempre le stesse lacune in comune. Aspetti del business che, per inesperienza, l’imprenditore che vuole realizzare il suo sogno commette senza volerlo. Dalla Silicon Valley, a Milano, ogni business che gode di ottima salute, basa le sue fondamenta su 12 aspetti fondamentali per un progetto.

Ciò significa che il semplice conoscere questi 12 fattori permetterebbe a qualunque imprenditore italiano di basare il proprio progetto su solide gambe in acciaio a prova di “maledizione dei 5 anni”. Queste materie necessarie per creare un Progetto sono quindi l’ancora di salvezza per un’Italia che fatica a sostenere gli sbalzi del mercato. Infatti è proprio grazie all’applicazione di questi 12 concetti basilari che Matteo è riuscito a ripartire in quinta. Tanto da fondare, non ancora trentenne, la sua prima azienda con sede a Miami, in Florida, USA.

«Ho dovuto cercare dodici maestri che mi insegnassero tutto quello che mi serviva – racconta Matteo – e confesso che sulla strada per trovarli ho commesso qualche scivolone, ma ne è valsa la pena». E questo ha anche portato Matteo a tenere delle lezioni in Università Bicocca sul marketing e sul caso studio della sua azienda a Miami.

Progetto Perfetto

Matteo si è reso conto che ciò che ha fatto la sua fortuna è al fin dei conti un sistema Step-by-Step replicabile. Mosso dal voler dimostrare ai ragazzi italiano che anche oggi si può fare impresa in Italia, anche partendo da ZERO, come ha fatto lui, ha aperto le porte di “Progetto Perfetto”, il primo corso per imprenditori considerato come la Laurea in business da chi l’ha provato.

«Anche se può sembrare sciocco, più di ogni altra cosa al mondo, voglio arrivare ad aiutare 10.000 ragazzi italiani che come me si sono trovati a brancolare nel buio all’inizio del loro progetto», racconta Matteo.

Questo si traduce in un’opportunità senza precedenti per tutte quelle persone che hanno un progetto nella loro testa ma non sanno bene da dove partire. «Insieme ad un Team di esperti, abbiamo capito che il modo migliore per aiutare gli imprenditori italiani, sarebbe stato quello di creare un Video-Corso passo passo. Capace di guidare un progetto grazie all’aiuto dei 12 maestri che hanno aiutato anche me, e si sono resi disponibili per aiutare anche altri ragazzi».

Nel corso, infatti, conoscerai persone come Stefano Versace, considerato il Re del gelato negli USA, Salvatore Reina di Contributo Utile che ti aiuterà a trovare i fondi per la tua idea, Marco Baldocchi membro del Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA) negli USA ed altri professionisti che ti accompagneranno nel tuo percorso. Ad oggi non esiste nulla di simile in Italia.

Per facilitare l’accesso a queste informazioni e per stimolare la ripartenza a settembre, Matteo ha deciso di rendere disponibile il suo Protocollo Ripartenza, un insieme di suoi 12 video dove riassume ciò che i suoi maestri gli hanno insegnato.

Questo Protocollo è anche la porta di accesso segreta per prender parte al prelancio di Progetto Perfetto ad un prezzo riservato.

Anche se l’accesso a queste informazioni è a numero chiuso, Matteo ha riservato una manciata di posti ai lettori di Notizie.it.

Se ci sono ancora posti disponibili, puoi assistere alla presentazione di Protocollo Ripartenza tramite questo link che ci ha riservato.