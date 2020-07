Nel testo del Dl Rilancio si parla di bonus auto 2020: ecco quanto si risparmierà dal 1 agosto.

Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un’auto nuova e beneficiare degli incentivi rottamazione che adesso vengono estesi ad auto modelli Euro 6. Nella giornata di giovedì 16 luglio è stato approvato il Decreto Rilancio al Senato che, così, è stato riconvertito in Legge.





Cosa prevede il Decreto Rilancio

Il decreto Rilancio, dunque, è stato approvato definitivamente divenendo legge. Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul provvedimento, con 159 voti a favore, 121 contrari e nessun astenuto. Il testo prevede interventi per un valore di 55 miliardi di euro per limitare l’impatto economico dell’emergenza sanitaria su imprese, lavoratori con partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore.

Importanti le novità per quanto concerne il bonus auto 2020.

Il bonus auto 2020

Del bonus auto 2020 possono beneficiare le vetture Euro 6 che hanno emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km e con prezzo di listino non superiore a 40mila euro più Iva. Viene erogato un bonus di 1.500 euro a condizione che il concessionario effettui uno sconto di almeno altri 2mila in caso di rottamazione di una autovettura di almeno 10 anni.

Gli incentivi si dimezzano senza rottamazione; gli incentivi auto Euro 6 valgono per gli acquisti tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2020. La volontà del Governo Conte è quella di affiancare il bonus auto 2020 agli Ecobonus già presenti: inoltre, il contributo per auto ibride ed elettriche aumenta di 4mila euro in caso di rottamazione e 2mila senza. I modelli di auto che beneficiano dell’incentivo con emissioni tra i 61 e i 100 g/km di CO2 in approvazione sono in larga parte modelli compatti ed elettrificati mediante sistemi full e mild hybrid.

Incentivi rottamazione

Il bonus auto 2020 per quanto concerne la rottamazione offrirà uno sconto su tutte le nuove auto acquistate fino al 31 dicembre 2021 che rispettino i seguenti requisiti: emissioni di CO2 fino a 60 g/km e con un prezzo di listino fino a 61.000 € IVA inclusa. Nello specifico, le auto con 20g/km si otterrà uno sconto pari a 10mila euro, 70g/km un risparmio pari a 6.500 e per le vetture con emissioni 110g/km un bonus di 3.500 euro.

Se il veicolo che si vuole rottamare appartiene alla categoria Euro 0, 1, 2, e 3, il bonus auto 2020 varia da 6mila fino a 2.500 euro. La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un ulteriore incentivo sulla rottamazione delle auto di classe almeno Euro 3 e sui motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.