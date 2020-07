Le pensioni di agosto 2020 saranno in pagamento a fine luglio, lo ha comunicato Poste Italiane spiegandone le modalità di accredito.

Pagamento delle pensioni di agosto 2020 a fine luglio. Questa la notizia comunicata da Poste Italiane in una nota, destinata ai titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Questi, inoltre, potranno prelevare i contanti da oltre 7mila Arm Postamat, evitando così di recarsi allo sportello.

Pensioni agosto 2020, pagamento a luglio

Le pensioni di agosto 2020 arriveranno dunque a partire da lunedì 27 luglio, per chi non può far altro che ritirare il bonus in contanti presso gli uffici postali, ci sono alcune importanti regole anti Covid da seguire.

I pensionati dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la distanza, indossando la mascherina e osservando la turnazione alfabetica prevista da uno speciale calendario.

In base a questo, la suddivisione per evitare assembramenti è così ripartita:

cognomi dalla A alla B lunedì 27 luglio;

dalla A alla B lunedì 27 luglio; dalla C alla D martedì 28 luglio;

dalla E alla K mercoledì 29 luglio;

dalla L alla O giovedì 30 luglio;

dalla P alla R venerdì 31 luglio;

dalla S alla Z sabato mattina 1 agosto.





Le misure anti contagio in posta

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni possono chiedere di ricevere, gratuitamente, la pensione in contanti presso il domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. L’unico requisito per inoltrare la richiesta è il non aver già delegato persone per il ritiro.

In questo modo, Poste Italiane vuole garantire la tutela della salute di dipendenti e clienti durante le operazioni. Come misura aggiuntiva anti Coronavirus, le persone potranno entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti sempre rispettando la distanza di almeno un metro. Questa regola vale sia all’esterno che nelle sale aperte al pubblico.