Grazie al prossimo decreto di agosto dovrebbe essere introdotta una ulteriore proroga per i pagamenti delle cartelle esattoriali

Grazie al prossimo decreto di agosto dovrebbe essere introdotta una ulteriore proroga per i pagamenti delle cartelle esattoriali, comprese le rate della rottamazione, che altrimenti sarebbero ripresi a settembre. Sarebbe in corso anche una valutazione in merito alle notifiche di nuove cartelle e sulla proroga dello stop ai pignoramenti.

Stop al pagamento delle cartelle

Sembra che sul fronte del Fisco la riscossione dovrebbe riprendere a pieno ritmo a partire da gennaio 2021. Grazie al prossimo decreto di agosto, infatti, dovrebbe essere introdotta una ulteriore proroga per i pagamenti delle cartelle esattoriali, comprese le rate della rottamazione. In fase di valutazione anche la notifica di nuove cartelle e la proroga dello stop ai pignoramenti. Allo stesso tempo si valuta la possibilità di prorogare la moratoria dei mutui.

Per quanto il mondo del lavoro, invece, si prevedono due nuove misure. Una decontribuzione fino a fine anno per i datori di lavoro che riprendono i lavoratori in cassa integrazione. Dall’altro canto si ipotizza una decontribuzione per i neo-assunti.

Continua l’attuazione delle misure del #DLrilancio.

L’@Agenzia_Entrate ha pubblicato la guida sul #superbonus al 110% per le spese che aumentano l’efficienza energetica e antisismica degli edifici. Sostenibilità e sicurezza al centro della nostra azione.https://t.co/kz6BVce1tQ pic.twitter.com/7BoZh3Xcqm — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) July 24, 2020

A proposito del tema delle cartelle esattoriali, durante un incontro pubblico a Prato, il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: “Questi matti a settembre pensano di inviare 12 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia a casa degli italiani. Noi faremo di tutto per bloccarle, perché sarebbero un massacro per l’economia”.