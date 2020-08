La targa di uno studio professionale: dalle tasse alla realizzazione

La targa di uno studio professionale è fondamentale per dare la sensazione di avere a che fare con un’attività consolidata e ben avviata.

La targa di uno studio professionale presuppone il pagamento di una tassa nel caso in cui la tabella pubblicitaria superi i 3 metri quadri. Tale soglia deve essere considerata valida per qualsiasi tipo di pubblicità per cui si opta, che si tratti di una targa ma anche di un ombrellone, di una tenda, di una tela, di uno striscione, di uno stendardo, di un’insegna, di un cartello, e così via. Pertanto, nel momento in cui ci si accinge a progettare una targa per il proprio studio professionale è necessario ricordarsi della soglia dei 300 centimetri quadrati per evitare di dover corrispondere la tassa ad hoc.

Come pagare la tassa

Anche se è la legge statale a imporre la regola dei 3 metri quadri come limite, è al Comune di riferimento che deve essere versata l’imposta. Vale sempre la pena di consultare la normativa locale, in ogni caso, per verificare se siano previste delle esenzioni ad hoc grazie a cui si potrebbe evitare di dover corrispondere l’imposta richiesta. Per avere informazioni in merito è sufficiente leggere il regolamento comunale. La regola comune impone che la tassa sulla pubblicità debba essere corrisposta se la targa si trova in un luogo pubblico, in un luogo aperto al pubblico o in un luogo in cui sia visibile da un luogo pubblico. Per esempio, la tassa va pagata quando la targa viene applicata sulla facciata di un condominio, da dove può essere vista da tutti i passanti.

La targa di uno studio professionale in un condominio

A proposito della casistica del condominio, può essere utile sapere che non c’è bisogno del previo consenso dell’assemblea per poter apporre la targa sulla facciata del condominio. Questa, infatti, è una parte comune che con l’apposizione della targa non vede modificata la propria destinazione. Inoltre mettere la targa di uno studio professionale non compromette il pari utilizzo agli altri proprietari, sempre che le dimensioni della targa in questione non siano eccessive.

A chi rivolgersi per creare una targa personalizzata

Le targhe professionali possono essere di tutte le dimensioni e di tutti i formati, a seconda delle esigenze che devono essere soddisfatte. In base alla necessità, quindi, si può creare una targa rotonda, ovale, rettangolare o quadrata, destinata a essere installata in senso orizzontale o in senso verticale. Le targhe in ottone puro sono sinonimo di alta professionalità e sono consigliate in tutti i casi in cui si prediliga comunicare una sensazione di eleganza, per un'attività tradizionale. I distanziali possono essere personalizzati in virtù di un configuratore che consente di visualizzare in tempo reale il risultato finale.

Come si installano le targhe personalizzate

Le Targhe personalizzate possono essere installate direttamente a parete: in questo caso non c’è bisogno di alcun tipo di buco. In alternativa si può propendere per il ricorso ai distanziali, che sono disponibili in versioni differenti per andare incontro a tutti i gusti: ci sono quelli satinati, quelli lucidi, quelli steel e quelli gold. Le personalizzazioni a disposizione sono numerose, e in più è possibile richiedere delle lavorazioni ad hoc, per esempio per proteggere la targa e farla durare più a lungo. L’applicazione di pellicole trasparenti o il ricorso a verniciature specifiche sono sinonimo di resistenza nel tempo.

A che cosa serve una targa per uno studio professionale

La targa di uno studio professionale dà a chi vi si imbatte la sensazione di avere a che fare con un’attività consolidata e ben avviata. Inoltre, non si può negare che le Targhe in plexiglass, in ottone o in qualsiasi altro materiale rappresentano a tutti gli effetti una forma di pubblicità. Di conseguenza, chi è in procinto di aprire uno studio professionale, magari in una città nuova in cui deve costruirsi una cerchia di clienti, non può fare a meno di valutare l’ipotesi di ricorrere a una targa per promuovere il proprio studio.

Come si crea una targa

Come si è visto, al giorno d’oggi non ci vuole troppo tempo per realizzare la targa che si preferisce, viste le tante alternative rapide e convenienti dal punto di vista economico. Quello che è fare affidamento su ditte qualificate che siano capaci di offrire la massima libertà di scelta. Una volta che le targhe sono state configurate online, il cliente non deve far altro che aspettare di riceverle direttamente a domicilio, o comunque all’indirizzo desiderato, per ritrovarsi con un su misura e in linea con le proprie esigenze.

Le targhe in plexiglass vengono progettate e realizzate in base alle richieste della clientela, assicurando sempre i più elevati standard di affidabilità, di serietà e di qualità. Ogni lavoro viene gestito nel modo più attento possibile, anche grazie all'adozione di attrezzature all'avanguardia e di tecnologie avanzate. I prodotti di alta qualità sono accomunati dalla convenienza dei prezzi. Le targhe per gli studi professionali, per altro, rappresentano solo una parte dei tanti prodotti disponibili, insieme con le insegne luminose e i fotoquadri su tela.