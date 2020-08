Il 28, 29 e 30 settembre si svolgerà il Festival del Fundraising 2020 con un programma ricchissimo di alta formazione online.

Il 28-29-30 settembre si svolgerà il Festival del Fundraising 2020 in una veste completamente rinnovata: un programma ricchissimo di alta formazione 100% online con oltre 1000 partecipanti attesi, le cui iscrizioni sono state aperte, a tema Rebels. Il topic proposto, annunciato nei mesi passati, vuole dare spazio a un messaggio chiaro e diretto per tutti coloro che si cimentano nel terzo settore.

Festival del Fundraising 2020

A settembre 2020 tornerà uno degli eventi più importanti per il nonprofit e il fundraising. La XIII edizione si trasferisce online, su una piattaforma digitale costruita per l’ascolto, lo scambio e l’incontro tra partecipanti. 35 sessioni formative, 3 masterclass di livello avanzato, 4 interviste e workshop da parte di speaker italiani e internazionali: attività diversificate che toccheranno gli argomenti più vari, al fine di accontentare tutti i presenti e gli amanti del fundraising.

Un programma ricchissimo: dalle masterclass all’Area Expo

Pur in una nuova veste digitale, il programma del tanto atteso evento nonprofit comprenderà una vasta serie di attività. Adrian Sargeant, co-direttore dell’Institute for Sustainable Philanthropy, James Hails, Head of Partnerships e Philanthropic Giving alla Independent Age, e Grant Leboff, autore del bestseller “Stickier Marketing”, saranno i protagonisti delle tre masterclass avanzate. Sono inclusi anche momenti di confronto e ispirazione, grazie alle quattro interviste a Kristian Gianfreda, Davide Oldani, Pablo Iabichino e Paolo Stella, durante le quali si analizzeranno le loro storie di successo e le loro opinioni provenienti da ambiti diversi.

L’Italian Fundraising Award, inoltre, sarà consegnato alla fine dell’evento, dopo i tre giorni di festival che si terranno a settembre, assegnato al miglior fundraiser e donatore dell’anno. Sono inclusi, inoltre, momenti di svago e divertimento dedicati proprio alla community: tra networking e giochi si terrà anche il Fundraising Submarine, un quiz dedicato a questi temi portanti dell’evento.

La grande novità di questa edizione tutta da scoprire rimane l’organizzazione delle Networking Talks, momenti di grande networking in cui ogni rebel potrà essere il vero protagonista, condividendo idee con altri colleghi, opinioni e novità. Un’occasione inestimabile per discutere e confrontarsi con altri esperti del settore riguardo argomenti specifici al fine di creare nuove relazioni e collaborazioni professionali, non solo durante l’evento ma anche dopo.

Al tutto si aggiunge un’Area Expo dedicata alla conoscenza e alla presentazione delle proprie realtà a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione.

Informazioni dettagliate sull’evento

Per partecipare all’evento di fundraising e nonprofit del 28, 29 e 30 settembre 2020 sono disponibili due biglietti: il Live Ticket per l’accesso solo in diretta e il Full Ticket per ricevere anche le slide e le registrazioni delle sessioni in seguito. Tutte le informazioni e il programma dettagliato delle tre giornate saranno disponibili sul sito dedicato, da cui sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare.