Il bonus bici slitta a settembre, le modalità con cui richiederlo

Fonti del ministero dell'Ambiente hanno assicurato che il bonus bici arriverà per il mese di settembre, ma non attraverso un'app com'era ipotizzato.

Era previsto per l’estate ma alla fine sembra che l’ormai noto bonus bici arriverà molto probabilmente con il mese di settembre, almeno stando a quanto confermato da fonti del ministero dell’Ambiente citate dal giornale Open. Scompare tuttavia l’app per riceverlo che era stata inizialmente ipotizzata dal governo, sostituita da un normale accredito sul proprio conto corrente.

Per il via libera definitivo al bonus però serve ancora il decreto attuativo, che al momento non è ancora stato firmato.





Il bonus bici slitterà a settembre

Stando a quanto riportato finora, per poter ottenere il bonus bici sarà necessario collegarsi all’apposito portale sul sito del ministero dell’Ambiente e compilare un form.

A questo punto il sito richiederà di allegare alla domanda la fattura o lo scontrino parlante dell’acquisto effettuato (non basterà lo scontrino semplice), per poi fornire anche il codice Iban per l’accredito, che dovrebbe avvenire entro 10-15 giorni al massimo. Per coloro che invece dovranno scaricare il voucher digitale ci sono due mesi di tempo per spendere il bonus dal momento dell’emissione di quest’ultimo.

Sul portale dovrebbe inoltre essere compreso anche un contatore, che indicherà quanto richieste di bonus sono state effettuate e soprattutto quanti soldi di quelli stanziati dal governo sono rimasti.

L’esecutivo ha infatti previsto un fondo di 210 milioni di euro, promettendo un ulteriore stanziamento con la prossima legge di bilancio nel caso questi dovessero esaurirsi. Si ricorda infine che il bonus coprirà fino al 60% della spesa effettuata per acquistare bici, monopattini e segway per un massimo di 500 euro.