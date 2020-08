L'incentivo inserito nel Decreto Rilancio è valido fino al 31 Dicembre 2020. Ecco le procedure da seguire, insieme ai dati e gli effetti del bonus.

Il bonus vacanze, l’incentivo inserito nel Decreto Rilancio, è mirato ad aiutare le famiglie italiane per le spese relative alle vacanze: per usufruirne c’è tempo fino al 31 dicembre. Attualmente, sono una parte degli alberghi hanno accettato di far parte di questo circuito.

I cittadini per ottenerlo devono soddisfare una serie di requisiti e scaricare un’applicazione.

Bonus vacanze fino al 31 dicembre

Questo sussidio è stato creato per assistere le famiglie per trascorre le ferie in alberghi, agriturismi e bed & breakfast nel 2020. Il requisito inserito nel Decreto Rilancio prevede un Isee inferiore a 40 mila euro. La cifra erogata varia da 500 euro per le famiglie con almeno tre persone, 300 euro per le famiglie composte da due persone e 150 per i nuclei composti da una sola persona.

Mentre la maggior parte dei bonus sono sconti per i pagamenti, circa l’80%, la parte restante è sotto forma di detrazione di imposta. Nello specifico, i pagamenti devono essere diretti alla struttura ricettiva senza intermediari. Quindi non possono essere usate piattaforme come Airbnb o Booking. Inoltre deve essere documentata da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, indicando il codice fiscale di un componente.

Il 2 Agosto il ministro per i Beni culturali e il turismo Dario Franceschini e la ministra dell’Innovazione Tecnologica Paola Pisano hanno dichiarato che erano stati erogati 450 milioni di euro, per oltre un milione di persone.

Le regione in cui era stato usufruito maggiormente erano Emilia Romagna (16%), Puglia (10%) e Toscana (7%). Al 26 di Agosto è stata raggiunta la cifra di 1.340.913 bonus ricevuti , per un controvalore di 601.556.850 euro. Come anticipato, gli alberghi che hanno aderito sono solo 4 su 10, intorno ai 10 mila.

Come ottenerlo

Il bonus vacanze può essere ottenuto scaricando l’app gratuita della Pubblica amministrazione Io (io.italia.it). Questo incentivo è valido dal 1 luglio 2020, giorno di partenza, fino al 31 dicembre 2020. Sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale e gestita da PagoPA S.p.A., il suo obiettivo è di facilitare l’accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Dopo aver effettuato la richiesta, la cifra viene trasmessa su insieme Qr Code associato.

Questo servirà al momento del pagamento, poiché il titolare dell’albergo attraverso un apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate applicherà lo sconto. L’esercente della struttura, in cambio, otterrà un credito d’imposta. Inoltre, è possibile condividere con i membri del proprio nucleo familiare il bonus vacanze.