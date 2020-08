Bonus PC Internet 2020: i requisiti ISEE per ottenerlo. Domande a partire dal 20 settembre.

In questo articolo proponiamo alcune informazioni sui requisiti riguardanti il Bonus PC Internet e come richiedere tale incentivo proposto dall’Unione Europea. Un atto necessario visto come la tecnologia si sia rivelata fondamentale durante il periodo di lockdown. In questa fase critica della storia italiana (e non solo) migliaia di lavoratori sono stati costretti a espletare le loro attività tramite smart working, mentre gli studenti hanno dovuto continuare a seguire le lezioni tramite la didattica a distanza.

Bonus PC Internet: a chi è destinato

Il Bonus PC Internet da 500 euro è destinato alle famiglie con ISEE basso, mentre quello da 200 euro è fino a 50.000 euro di reddito ISEE e serve per acquistare la connessione. La strategia per la connettività è stata attuata dal MISE assieme a CoBul (Comitato per la diffusione della Banda Ultralarga). Il Bonus PC Internet 2020 va da un importo minimo di 200 euro a un valore massimo di 500.

Nel caso in cui una famiglia abbia un ISEE sotto i 20.000 euro, spetterà un bonus di 500 euro per acquistare tablet, PC e connessioni veloci. Per chi ha, invece, un ISEE fino a 50.000 euro, è previsto un contributo di 200 euro per connessioni veloci.

Info su come funziona e come richiederlo

Non tutte le famiglie hanno i mezzi economici per adeguarsi al meglio alle forte limitazioni quotidiane a cui siamo costretti a causa dell’emergenza sanitaria. Il Bonus PC Internet è stato pensato proprio per venire incontro alle famiglie meno agiate. La cifra di 500 euro sarà destinata ad acquistare servizi a banda larga con una velocità di download pari a 30 Mbps fino a un massimo di 200 euro e per l’acquisto di di apparecchi tecnologici (PC, tablet), fino a 300 euro, purché offerti dallo stesso gestore di telecomunicazioni.

Il contributo di 200 euro per le connessioni veloci è stato ideato per tutte le famiglie con un Isee fino a 50.000 euro. L’erogazione è prevista tramite voucher, con una piattaforma in cui si potranno inserire i propri dati e su cui effettuare la richiesta di incentivo. Il bonus è destinato anche alle imprese.

Per richiederlo, basterà seguire le istruzioni messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico:

Effettuare la registrazione su Infratelitalia.it

Essere in possesso di un Isee valido

Possedere le credenziali SPID.

Terminata la registrazione, l’interessato entrerà in possesso di un voucher che potrà essere speso per attivare connessioni Internet e acquistare PC e tablet. Sarà possibile fare domanda per Bonus PC Internet 2020 dal prossimo 20 settembre.