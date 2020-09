Mezzo milione di professionisti potrà ottenere il bonus di 1000 euro previsto dal governo nel Decreto Agosto per il mese di maggio.

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Agosto, i professionisti potranno tornare a chiedere il bonus da 1000 euro relativo al mese di maggio volto a sostenere chi ha avuto difficoltà durante l’emergenza coronavirus: come e chi può richiederlo?

Bonus 1000 euro di maggio

Il sussidio, già erogato per i mesi di marzo e aprile quando ammontava a 600 euro, è rivolto ad una platea di oltre 500 mila professionisti che come requisito primo per ottenerlo devono essere iscritti agli enti di previdenza di diritto privato. Tra le altre condizioni che devono rispettare per potersi vedere accettata la domanda vi sono:

il non essere titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

a tempo indeterminato; l’aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e l’aver visto la propria attività limitata durante il lockdown;

e l’aver visto la propria durante il lockdown; l’aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo tra i 35.000 euro e 50.000 euro e l’aver cessato o ridotto o sospeso la propria attività per l’emergenza coronavirus. Vale a dire l’aver chiuso la Partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 o l’aver ridotto di almeno il 33% il reddito nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.





La domanda per ottenere il bonus potrà essere fatta fino al 16 settembre presso la propria cassa di previdenza.

Sarà necessario indicare identità, codice fiscale e Iban bancario o postale. Si ricorda che coloro che hanno già percepito l’indennità nei mesi precedenti troveranno in automatico il bonifico per il mese di maggio (come successo per quello di aprile) sul proprio conto corrente senza presentare un’ulteriore richiesta.