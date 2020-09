Patuanelli: “L’ecobonus al 110% diventa strutturale”

L'ecobonus al 110% diventa strutturale e sarà finanziato con il Recovery Fund, parola di Patuanelli.

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha dichiarato che l’ecobonus al 110%, introdotto per l’emergenza covid-19, diventerà strutturale. L’incentivo per le ristrutturazioni edilizie verrà quindi confermato anche per il futuro, così come il pacchetto per l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

Nelle parole del ministro poi anche un cenno alla decontribuzione del lavoro dipendente per le aziende del Sud, che potrebbe anch’essa essere mantenuta e addirittura allargata anche ai dipendenti del Nord.

Servono naturalmente le risorse per fare tutto questo e Pattuanelli sul punto dimostra di avere le idee chiare: “Verranno finanziati in parte con il Recovery Fund europeo – i primi soldi per il ministro arriveranno già entro quest’anno ed entro la primavera del 2021 – Potremo avere il 10% dei progetti finanziati.

Il resto nella seconda parte dell’anno o nel 2022″. Poi una bocciatura al Mes: “Non è lo strumento più adatto per noi: vedremo come evolverà la situazione”.





Le risorse da investire, sottolinea ancora il ministro, sono stati individuate seguendo tre filoni: transizione digitale e ambientale e rafforzamento del sistema produttivo.

Il primo obiettivo è “sostenere chi vuol fare investimenti e riportare produzioni delocalizzate, il cosiddetto reshoring”. Altro scopo è quello di “consentire un miglior accesso al credito aiutando la ricapitalizzazione delle imprese”. Infine, da Patuanelli arriva anche un commento sul referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari: per il titolare del Mise il Sì “passerà e comunque andranno le elezioni non ci saranno conseguenze sul governo”.