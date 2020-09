La 4 giorni del Fundraising e Casa Fundraising anticpano il Festival del Fundraising, in arrivo a fine settembre.

In arrivo, a fine settembre, il Festival del Fundraising, anticipato dalla 4 giorni del Fundraising e da Casa Fundraising, che guidano i fundraiser a calarsi nell’atmosfera.

I due “pre-festival” del Festival del Fundraising

I due eventi che precederanno la XIII edizione del Festival del Fundraising saranno aperti a tutti coloro che sono interessati a questo mondo. L’obiettivo è proprio quello di portare la cultura della raccolta fondi a un pubblico sempre più vasto.

La 4 giorni del Fundraising

Presentata come un’anticipazione del festival in programma per fine settembre 2020, la 4 giorni del Fundraising è un evento gratuito (per il quale è necessario iscriversi attraverso il sito) che offre una guida vera e propria, con offre la possibilità di partecipare a quattro webinar in quattro giorni, 15-16-17-18 settembre, pensati per raccontare le basi del fundraising.

A guidare l’evento sarà Valerio Melandri, fondatore del Festival, accompagnato da quattro relatori, Luisa Bruzzolo, Enrica Zamparini, Stefano Malfatti e Mara Garbellini, che offriranno il proprio punto di vista sul fundraising. L’ora di condivisione con i professionisti si svolgerà dalle 10 alle 11, con i workshop online che dedicheranno 45 minuti alla lezione e i restanti 15 alle domande dei partecipanti.

Casa Fundraising

Casa Fundraising torna dal 7 settembre, dopo il successo della prima stagione. Il format ritorna con nuovi ospiti e professionisti della raccolta fondi, che racconteranno le proprie esperienze LIVE, in diretta su Facebook e YouTube alle ore 12 ogni giorno, dal lunedì al giovedì. Per seguire l’evento, anch’esso gratuito, basterà collegarsi ai canali indicati.

Come partecipare al Festival del Fundraising

Partecipare alla 4 Giorni del Fundraising e all’evento di Casa Fundraising sarà un modo per immergersi maggiormente nel mondo della raccolta fondi: due eventi che precedono il tanto atteso Festival del Fundraising. La tredicesima edizione di quest’ultimo si terrà attraverso una Special Online Edition il 28-29-30 settembre alla quale è già possibile iscriversi sul sito.

Sono disponibili due biglietti: il Live Ticket per l’accesso solo in diretta e il Full Ticket per ricevere anche le slide e le registrazioni delle sessioni in seguito.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Festival, contattare il numero 0543/ 375521, o inviare una mail al seguente indirizzo: festival@fundraising.it.