Le migliori offerte internet per la casa aggiornate a Settembre

Un confronto tra le principali proposte per la fornitura di internet a casa, da Vodafone a Tim, da Fastweb a Wind3: tutte le migliori offerte.

Nel nostro Paese le proposte per la fornitura di internet a casa sono varie e molto differenti tra di loro. A fronte di una spesa mensile che oscilla tra i 25 e i 35 euro, ciò che viene realmente fornito cambia in maniera importante. Confrontare le offerte disponibili permette di scegliere quella più adatta, evitando così di dover poi pagare per servizi aggiuntivi, considerati essenziali per il singolo cliente.

La proposta di Fastweb

Tra le offerte internet casa, quella di Fastweb è tra le più interessanti. Quest’azienda ormai da tempo tende a proporre una tariffa flat completa: quella base contiene già tutto quello che serve all’utente che fa della rete un utilizzo quotidiano. La proposta, attivabile online, comprende in un solo abbonamento mensile internet casa tutto incluso, più l’assistenza clienti MyFASTWEB, l’attivazione, il modem FASTGate e chiamate illimitate. Il tutto con una connessione in fibra ottica, che raggiunge una velocità massima di 1 Gigabit al secondo. Il cliente che attiva la nuova offerta Fastweb ha un mese di tempo per cambiare idea, al termine del quale può chiedere la disattivazione, gli saranno rimborsate le spese già saldate. Il prezzo, di euro 29,95, è fisso per sempre.

Cosa offre TIM

TIM propone un’offerta a un prezzo simile a quello di Fastweb, euro 29,90 al mese, ma solo nella versione base della connessione Tim Super. Il prezzo flat comprende la connessione con fibra ottica (dove disponibile), fino a 1 Gigabit al secondo in download, oltre al modem e alle chiamate illimitate. Per chi desidera qualche servizio in più sono disponibili altre due offerte, TIM Super Wi-Fi e Tim Super Wi-Fi TV. Da notare che l’abbonamento mensile contiene anche il contributo di attivazione, suddiviso in 24 rate. In caso di recesso tali rate sono da pagare fino al termine del periodo previsto.

Wind3

La nuova compagnia, nata dalla fusione tra Wind e 3, propone il classico pacchetto flat, all inclusive. Comprende, per euro 28,98, la connessione fino a 1 Gigabit al secondo, chiamate illimitate e il modem. Di fatto il costo del modem è compreso all’interno dell’offerta; se si decide di recedere dal contratto anticipatamente sarà necessario saldare un mese del canone, più tutte le rate mancanti per terminare il pagamento del modem. Come per tutti i gestori, la connessione in fibra ottica fino all’interno dell’abitazione del cliente è disponibile solo in alcune zone; per gli altri è possibile ottenere la fibra fino all’armadio in strada, oppure la classica connessione con doppino telefonico. Nelle zone in cui non sono previsti investimenti per il posizionamento di internet a banda larga Wind3 chiede al cliente un contributo per l’attivazione pari a 99 euro, una tantum.

Vodafone

Terminiamo la carrellata sulle offerte internet per la casa dei principali gestori della rete italiani con la proposta di Vodafone. L’abbonamento mensile è pari a euro 27,90, comprende la connessione a internet fino a 1 Giga in download, ovviamente solo nelle zone in cui la connessione in fibra ottica è disponibile. Inoltre è compreso anche il Modem e il servizio Vodafone Ready. Per questo servizio si pagano 6 euro al mese, per 48 mesi, compresi nell’abbonamento. In caso di recesso è necessario pagare le rate successive a quelle già saldate per il servizio Vodafone Ready, mensilmente o in un’unica soluzione. La proposta comprende anche Amazon Prime per 6 mesi e il costo di attivazione e Vodafone TV. Per questi ultimi due servizi l’abbonamento ha una durata di 48 mesi; in caso di recesso anticipato è necessario saldare le rate residue, anche in un’unica soluzione. Per quanto riguarda le telefonate, non sono comprese nell’abbonamento.