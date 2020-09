Aumento delle accise, Paragone: "Il governo pensa sia normale aumentare anche le tasse indirette".

È in arrivo una stangata sul diesel. Una situazione che metterà in difficoltà economica migliaia di famiglie italiane, soprattutto quelle meno agiate. Il senatore ex pentastellato Gianluigi Paragone ha denunciato ciò tramite un articolo pubblicato sul sito da lui fondato: Ilparagone.it.

Paragone ha affermato: “Siccome questo governo è convinto di aver gestito benissimo l’emergenza Covid, adesso pensa che sia normale aumentare anche le tasse indirette. Ed è per questo che l’allarme sul fronte carburanti è già scattato”.

Stangata sul diesel: costerà più della benzina

Secondo quanto affermato da Gianluigi Paragone, “Conte&Co” starebbero pensando di aumentare la accise sul diesel, tanto da portarlo a costare anche più della benzina. Citando un articolo del Sole 24 Ore, Paragone ha spiegato che da gennaio “le accise che penalizzano il gasolio dovrebbero rincarare moltissimo e alla fine il diesel costerà perfino più della benzina.

Il prezzo medio di un litro di gasolio è 1,28 euro, di cui appena 43,3 centesimi il costo industriale e il rimanente è fisco tra accisa (61,74 centesimi al litro) e Iva. Ma anche se il fisco italiano è il più avido del mondo, il gasolio ha un’accisa un po’ più bassa della benzina (72,84 centesimi al litro)”.

Aumento di prezzo per crescita accisa

A partire da gennaio il prezzo della pompa diesel sarà destinato ad aumentare a causa dell’effetto di crescita dell’accisa. Oltre a ciò bisogna considerare anche i cinque miliardi di euro che varie realtà imprenditoriali specializzati nella ristorazione e nel turismo saranno costrette a versare sotto forma di Tari.