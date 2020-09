Black friday 2020: date e e-commerce da monitorare

Le date del Black Friday 2020, gli e-commerce da monitorare e le offerte da non perdere nel corso dell'evento.

Il Black Friday è uno degli eventi più atteso di ogni anno. Si tratta di una ricorrenza nata negli Stati Uniti ma ad oggi riconosciuta in tutto il mondo. Quasi tutti i commercianti, infatti, decidono di offrire sconti irripetibili sui propri prodotti.

I consumatori, in questo modo, possono trovare ciò che da tempo gli occorre a prezzi stracciati. Inizialmente si trattava di un modo per giocare d’anticipo sull’acquisto dei regali di Natale, ma adesso chiunque attende questo momento per approfittare delle offerte. Un’occasione, dunque, unica.

Le date del Black Friday 2020

Il Black Friday è il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, per questo le date degli sconti variano di anno in anno: nel 2020 esso cadrà il 27 novembre.

Molte catene, tuttavia, lanciano i propri sconti già una settimana prima oppure li prolungano per i giorni successivi. Molto celebre, per questa ragione, è divenuto il Cyber Monday, ovvero il lunedì successivo al Black Friday, in questo caso il 30 novembre. In questa occasione i consumatori possono trovare a prezzi allettanti, in particolare, nella categoria dell’elettronica, che tuttavia è protagonista anche nei precedenti giorni.

Gli e-commerce da monitorare

Un gran numero di e-commerce propone, in occasione del Black Friday 2020, offerte da non perdere.

Amazon è ormai un colosso in questo settore, dato che è stato tra i primi a lanciare tale moda in Italia, e da anni dà inizio agli sconti settimane prima dalla data prestabilita. Gli sconti abbracciano ogni categoria di merce. Per evitare di restare a mani vuote, data la corsa all’acquisto, è utile iscriversi al programma Prime in modo da potere accedere alle vendite sottocosto prima degli altri.

Anche la catena italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici Unieuro ha ceduto in questi anni al Black Friday, proponendo offerte straordinarie con circa 20 giorni di anticipo.

Il vantaggio è che, in questo caso, possiamo anche recarci in negozio per accaparrarci il prodotto desiderato. Le attese e le file, tuttavia, sono probabilmente assicurate.

Lo stesso vale per Mediaworld, che a differenza delle precedenti catene solitamente ritarda di qualche giorno l’inizio degli sconti. L’attesa, tuttavia, è senza dubbio ripagata. Tantissimi prodotti di qualità, come Tv e Notebook di grandi marche e ultima generazione, vengono infatti inseriti tra le offerte.