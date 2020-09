Premio fino a 3mila euro a chi predilige la carta di credito, il piano cashback del governo prende forma.

Lo lotta all’evasione fiscale da parte del governo è ufficialmente partita. Dal 1°dicembre, come noto, saranno attivati una serie di bonus, premi e agevolazioni per chi prediligerà il pagamento con carte di credito e bancomat. Nello specifico, nella serata di ieri, 24 settembre, la Presidenza del Consiglio ha fatto trapelare nuovi dettagli sul piano cashback che Giuseppe Conte ha descritto in un’intervista al quotidiano La Stampa.

A partire da dicembre è previsto un cashback, cioè un rimborso del 10% su quanto si spende con la carta: il rimborso, in concreto, sarà di un massimo di 300 euro e andrà a chi spenderà fino a 3000 euro.

Cashback: premio di 300 per chi usa la carta di credito

Le novità in termini di bonus e premi per chi paga con le carte di credito non si fermano qui.

È stato infatti previsto un super cashback, il vecchio bonus befana, che sarà di ben 3000 euro all’anno. Questo verrà rimborsato ogni sei mesi e riguarderà i 100mila cittadini che useranno maggiormente la carta, quelli cioè che faranno più transazioni a prescindere dalla cifra spesa. Inoltre, ci saranno fino a 50milioni di euro in palio con la lotteria degli scontrini, solo per chi usa la moneta elettronica. I premi singoli potranno arrivare anche a 5 milioni di euro.

L’intenzione del governo e del ministero dell’Economia è chiara: limitare il più possibile la circolazione del contante per arginare il fenomeno dei pagamenti in nero. In tale ottica si era deciso nei mesi scorsi anche un abbassamento della soglia dei pagamenti in contanti da 2.999,99 a 1.999,99 euro fino al 31 dicembre 2021. Un limite che dovrebbe scendere ulteriormente a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022.